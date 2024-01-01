На Волині змінили графіки відключення світла на сьогодні
Сьогодні, 17:04
Графіки погодинного відключення (ГПВ) електроенергії на Волині сьогодні, 17 червня, будуть застосовуватися із 19:00.
Про це у телеграмі повідомляє Волиньобленерго
НЕК «Укренерго» відтермінувало відключення електроенергії згідно з графіками сьогодні, 17 червня, до 19:00.
ГПВ сьогодні будуть застосовуватись з 19:00 до 24:00.
ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА У ЛУЦЬКУ ТА НА ВОЛИНІ НА 17 ЧЕРВНЯ.
Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».
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Про це у телеграмі повідомляє Волиньобленерго
НЕК «Укренерго» відтермінувало відключення електроенергії згідно з графіками сьогодні, 17 червня, до 19:00.
ГПВ сьогодні будуть застосовуватись з 19:00 до 24:00.
ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА У ЛУЦЬКУ ТА НА ВОЛИНІ НА 17 ЧЕРВНЯ.
Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».
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