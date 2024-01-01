На Волині змінили графіки відключення світла на сьогодні

На Волині змінили графіки відключення світла на сьогодні
Графіки погодинного відключення (ГПВ) електроенергії на Волині сьогодні, 17 червня, будуть застосовуватися із 19:00.

Про це у телеграмі повідомляє Волиньобленерго

НЕК «Укренерго» відтермінувало відключення електроенергії згідно з графіками сьогодні, 17 червня, до 19:00.

ГПВ сьогодні будуть застосовуватись з 19:00 до 24:00.

ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА У ЛУЦЬКУ ТА НА ВОЛИНІ НА 17 ЧЕРВНЯ.


Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: електроенергія, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині виявили контрабанду сигарет, сховану у залізній руді
Сьогодні, 17:35
На Волині за кермом у комендантську годину зловили п’яного чоловіка без прав
Сьогодні, 17:13
На Волині змінили графіки відключення світла на сьогодні
Сьогодні, 17:04
На Донецькому напрямку обірвалося життя Воїна Миколи Генелюка з Луцького району
Сьогодні, 16:51
Керівник роспропаганди у Криму отримав підозру від СБУ
Сьогодні, 16:30
Схожі новини
Як волинянам платити за електроенергію зі знижкою 50% Як волинянам платити за електроенергію зі знижкою 50%
16 червень, 12:37
Дефіцит електрики зросте: «Енергоатом» виводить на ремонт блок на АЕС Дефіцит електрики зросте: «Енергоатом» виводить на ремонт блок на АЕС
13 червень, 17:52
Мерія запевняє, що Луцьк готовий до кількаденних блекаутів Мерія запевняє, що Луцьк готовий до кількаденних блекаутів
11 червень, 13:54
На Волині змінили графіки відключень світла на сьогодні На Волині змінили графіки відключень світла на сьогодні
11 червень, 12:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Євро-2024: Україна програла румунам 0:3
Сьогодні, 18:02
 0
На Волині виявили контрабанду сигарет, сховану у залізній руді
Сьогодні, 17:35
 0
На Волині за кермом у комендантську годину зловили п’яного чоловіка без прав
Сьогодні, 17:13
 0
На Волині змінили графіки відключення світла на сьогодні
Сьогодні, 17:04
 0
На Донецькому напрямку обірвалося життя Воїна Миколи Генелюка з Луцького району
Сьогодні, 16:51
 0
Медіа
відео
1/8