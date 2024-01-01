На Волині виявили контрабанду сигарет, сховану у залізній руді
Сьогодні, 17:35
На залізничній станції «Ізов» на Волині митники виявили у різних потягах тисячі прихованих від митного контролю пачок цигарок Marshal та Compliment без марок акцизного податку
Про це у телеграмі повідомляє Держмитслужба.
Контрабанду сховали серед тонн залізної руди, що прямувала до Польщі у складі єдиного вантажу від того самого відправника з Кривого Рогу. Загалом виявлено 500 блоків або 5 тисяч пачок цигарок.
Повідомлення про правопорушення, що містять ознаки злочину, скеровано до правоохоронців з попередньою кваліфікацією - ст. 204 Кримінального Кодексу України (незаконне транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Наразі приймається рішення щодо відкриття кримінального провадження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє Держмитслужба.
Контрабанду сховали серед тонн залізної руди, що прямувала до Польщі у складі єдиного вантажу від того самого відправника з Кривого Рогу. Загалом виявлено 500 блоків або 5 тисяч пачок цигарок.
Повідомлення про правопорушення, що містять ознаки злочину, скеровано до правоохоронців з попередньою кваліфікацією - ст. 204 Кримінального Кодексу України (незаконне транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Наразі приймається рішення щодо відкриття кримінального провадження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Євро-2024: Україна програла румунам 0:3
Сьогодні, 18:02
На Волині виявили контрабанду сигарет, сховану у залізній руді
Сьогодні, 17:35
На Волині змінили графіки відключення світла на сьогодні
Сьогодні, 17:04