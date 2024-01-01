На Волині виявили контрабанду сигарет, сховану у залізній руді

На Волині виявили контрабанду сигарет, сховану у залізній руді
На залізничній станції «Ізов» на Волині митники виявили у різних потягах тисячі прихованих від митного контролю пачок цигарок Marshal та Compliment без марок акцизного податку

Про це у телеграмі повідомляє Держмитслужба.

Контрабанду сховали серед тонн залізної руди, що прямувала до Польщі у складі єдиного вантажу від того самого відправника з Кривого Рогу. Загалом виявлено 500 блоків або 5 тисяч пачок цигарок.

Повідомлення про правопорушення, що містять ознаки злочину, скеровано до правоохоронців з попередньою кваліфікацією - ст. 204 Кримінального Кодексу України (незаконне транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Наразі приймається рішення щодо відкриття кримінального провадження.

На Волині виявили контрабанду сигарет, сховану у залізній руді

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Теги: контрабанда, Волинь
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