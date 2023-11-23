Євро-2024: Україна програла румунам 0:3

груповому етапі чемпіонату Європи.



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Чемпіонат Європи-2024, група E, 1-й тур

Румунія – Україна – 3:0

Голи: Станчу, 29, Р. Марін, 53, Дрегуш, 57



Зі стартових хвилин "синьо-жовті" взяли м'яч під контроль. Натомість підопічні Едварда Йорданеску, вочевидь, свідомо віддали ініціативу збірній України та "сіли" в оборону на власній половині. Тож українцем довелося шукати шпарини в редутах "триколірних".



Доволі швидко з'ясувалося, що територіальна перевага не веде автоматично до великої кількості моментів. Румуни вкрай злагоджено діяли в обороні та вчасно реагували на креативні задуми хлопців Сергія Реброва. Фактично до середини першої половини в актив "синьо-жовтих" можна записати хіба неточний удар Довбика метрів із 20-ти.



Поступово збірна Румунії відсунула гру подалі від власних воріт. "Триколірні" взялися пресингувати суперників навіть на чужій половині та невдовзі були винагороджені за таку сміливість. Матвієнко під тиском віддав назад Луніну, а воротар необачно вибив у Мана, який відразу відкинув Станчу – хавбек у дотик розкішно поклав м'яч у дев'ятку воріт.



Окрилена румунська команда створила ще кілька нагод. Ось Ман із рикошетом від Матвієнка лише трохи не поцілив у дальній кут. А далі Станчу помітив вихід Луніна з лінії під час кутового та ледь не закрутив м'яч у ворота від прапорця – поперечина! Тим часом українська збірна хоча б натякнути на небезпеку до перерви не встигла.



Другий тайм розпочався з неточного пострілу Комана. Далі серію атак провели "синьо-жовті", але проґавили контратаку Румунії на 53-й хвилині. Після обопільної боротьби перед штрафним майданчиком збірної України Разван Марін пробив у кут воріт Луніна, який не бачив момент удару хавбека.



Команда Реброва опинилася в нокдауні. Ось вже голкіпер парирував удар Раціу в ближній кут із меж штрафного – кутовий. "Триколірні" швидко розіграли стандарт і Ман холоднокровно вивів Дрегуша на порожній ворота, тож це розгром. Від ганьби збірної України незручно стало навіть техніці. Трансляція зникла, тож тисячі вболівальників побачили фінальний рахунок у спеціальних статистичних додатках.



Ребров спробував змінити перебіг подій. Після третього пропущеного м'яча на полі з'явилися Бражко, Ярмоленко та Яремчук. Початок видавався непоганим. Капітан "синьо-жовтих" на 65-й хвилині пробив вище воріт. Далі Судаков зі штрафного пробив у стінку, а випад Яремчука заблокував хтось з оборонців.



Зрештою, бодай розмочити рахунок збірна України не спромоглася. Отже, підопічні Реброва розпочали чемпіонат із розгромної поразки від Румунії. Тепер "синьо-жовті" зобов'язані перемагати збірну Словаччину в другому турі та брати очки з Бельгією у фінальному, щоб продовжити боротьбу в плей-офф.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збірна України зазнала гучної поразки від національної команди Румунії наПро це пише РБК-Україна Зі стартових хвилин "синьо-жовті" взяли м'яч під контроль. Натомість підопічні, вочевидь, свідомо віддали ініціативу збірній України та "сіли" в оборону на власній половині. Тож українцем довелося шукати шпарини в редутах "триколірних".Доволі швидко з'ясувалося, що територіальна перевага не веде автоматично до великої кількості моментів. Румуни вкрай злагоджено діяли в обороні та вчасно реагували на креативні задуми хлопців. Фактично до середини першої половини в актив "синьо-жовтих" можна записати хіба неточний удар Довбика метрів із 20-ти.Поступово збірна Румунії відсунула гру подалі від власних воріт. "Триколірні" взялися пресингувати суперників навіть на чужій половині та невдовзі були винагороджені за таку сміливість.під тиском віддав назад, а воротар необачно вибив у, який відразу відкинув– хавбек у дотик розкішно поклав м'яч у дев'ятку воріт.Окрилена румунська команда створила ще кілька нагод. Ось Ман із рикошетом від Матвієнка лише трохи не поцілив у дальній кут. А далі Станчу помітив вихід Луніна з лінії під час кутового та ледь не закрутив м'яч у ворота від прапорця – поперечина! Тим часом українська збірна хоча б натякнути на небезпеку до перерви не встигла.Другий тайм розпочався з неточного пострілу. Далі серію атак провели "синьо-жовті", але проґавили контратаку Румунії на 53-й хвилині. Після обопільної боротьби перед штрафним майданчиком збірної Українипробив у кут воріт Луніна, який не бачив момент удару хавбека.Команда Реброва опинилася в нокдауні. Ось вже голкіпер парирував ударв ближній кут із меж штрафного – кутовий. "Триколірні" швидко розіграли стандарт і Ман холоднокровно вивів Дрегуша на порожній ворота, тож це розгром. Від ганьби збірної України незручно стало навіть техніці. Трансляція зникла, тож тисячі вболівальників побачили фінальний рахунок у спеціальних статистичних додатках.Ребров спробував змінити перебіг подій. Після третього пропущеного м'яча на полі з'явилисята. Початок видавався непоганим. Капітан "синьо-жовтих" на 65-й хвилині пробив вище воріт. Далізі штрафного пробив у стінку, а випад Яремчука заблокував хтось з оборонців.Зрештою, бодай розмочити рахунок збірна України не спромоглася. Отже, підопічні Реброва розпочали чемпіонат із розгромної поразки від Румунії. Тепер "синьо-жовті" зобов'язані перемагати збірну Словаччину в другому турі та брати очки з Бельгією у фінальному, щоб продовжити боротьбу в плей-офф.

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