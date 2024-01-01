П’яний військовий кинув гранату на зупинці в селі під Луцьком

У Луцьку суд виніс вирок військовослужбовцю, який на зупинці громадського транспорту кинув під ноги односельців гранату.У суді чоловік пояснив свої дії бажанням усіх налякати, втім задумане йому реалізувати не вдалося – боєприпас не здетонував. За скоєне обвинуваченому призначили 3,5 роки тюрми, пише zaxid.net.Як йдеться у вироку, інцидент у селі Коршів Луцького району стався ввечері 5 липня 2023 року. Близько 21:30 обвинувачений, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, підійшов до зупинки громадського транспорту, де перебувала значна кількість людей. Чоловік почав демонстративно перекидатиФ-1 з руки в руку, а тоді витягнув чеку з запалу й кинув боєприпас під ноги місцевим жителям.За словами одного зі свідків події, напередодні між Тарасом Х. і ще одним чоловіком виник конфлікт у місцевому магазині. Він їх розборонив і виштовхав п’яного військового із закладу. Тоді останній промовив: «Я вам ще покажу, ви нічого не знаєте, ви не воювали…» і пішов додому. Близько 21:00 потерпілий пішов на зупинку громадського транспорту, де зібралася компанія людей. Через декілька хвилин туди прийшов обвинувачений, який почав лаятися, погрожувати, а тоді дістав з-під одягу гранату Ф-1 і кинув її прямо у бік людей. Потерпілий зазначив, що підняв боєприпас з землі, оскільки сприйняв його як навчальний, і пізніше передав працівникам поліції.Згідно з висновком судового експерта, вилучена Ф-1 є оборонною осколковою ручною гранатою, що належить до вибухових пристроїв військового призначення.Підозрюваний розповів у суді, що перед тим, як прийти на зупинку, він нібито дістав кільце з чеки запалу бойової гранати і тримав її у руці, аби потім імітувати перед людьми загрозу вибуху. Також зазначив, що хотів показати свою важливість порівняно з іншими жителями села Коршів, щоб його всі боялися. Щиро розкаявся у вчиненому.Відомо, що обвинувачений – старший солдат ЗСУ. одружений, має неповнолітню доньку. Потерпілі просили не призначити йому суворого покарання.Суддявизнав військовослужбовця винним за ч.1 ст. 263 ККУ (зберігання зброї без передбаченого законом дозволу) і за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї) та призначив покарання у вигляді 3,5 років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.