Чому в Луцьку не можна викидати скошену траву і що з нею робити

Чому в Луцьку не можна викидати скошену траву і що з нею робити
Центр управління відходами «Чистий Луцьк» закликав у соцмережах привозити до них скошену траву.

Журналісти розпитали, чому це важливо і що з нею потім роблять, пише телеграмканал misto.media.

Траву не радять залишати на газоні, адже це може сприяти розповсюдженню хвороб та шкідників, розповів фахівець зі зв’язків з громадськістю Центру Павло Березюк.

Викидати у смітник її також не варто, адже це дуже навантажує полігон. Натомість у «Чистому Луцьку» пропонують використати її як ресурс.

«Застосовуємо скошену траву для компосту, це ідеальний спосіб збагачення ґрунту корисними мікроелементами. Передаємо підприємцеві в Рокинях, який з неї робить компост, біодобриво та вирощує черв’яків (каліфорнійські черв'яки живляться органічними відходами, перетравлюють їх, і так утворюється біогумус — mm)», — розповів Березюк.

У середньому за тиждень тут збирають 5-7 великих мішків.

Скошену траву можна привозити до Центру управління відходами «Чистий Луцьк», який знаходиться за адресою: вул. Транспортна (вул. Трункіна, 7), з 7:00 до 20:00 без вихідних, а також до Центру управління відходами «Чиста громада», який знаходиться при в’їзді до полігону твердих побутових відходів, поруч села Брище (з 8:00 до 17:00, субота-неділя вихідні).

Якщо привезти траву, то вона має бути чистою, без домішок паперу, пластику, сміття чи гілок.

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Теги: сміття, Волинь
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