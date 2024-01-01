Незаконну вирубку заповідника на Буковині організував керівник лісгоспу

Незаконну вирубку заповідника на Буковині організував керівник лісгоспу
Правоохоронці викрили екскерівника лісомисливського господарства, який організував незаконну порубку лісу у нацпарку на Буковині.

Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генпрокурора повідомлено про підозру колишньому керівнику ДП «Берегометське лісомисливське господарство» за фактом перевищення службових повноважень (ч. 3 ст. 365 КК України).

За даними слідства, посадовець у 2020 році видав лісорубний квиток на санітарну рубку дерев у Берегометському лісництві, що входить до Національного природного парку «Вижницький» у Чернівецькій області.

Документ надано без дотримання вимог законодавства, а саме погоджених лімітів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та дозволу облдержадміністрації, що порушує Закон України «Про природно-заповідний фонд України».

На території 4,4 га природно-заповідного фонду незаконно зрубали 700 дерев бука, ялини, берези, смереки тощо.

Протиправна діяльність керівника ЛМГ завдала довкіллю шкоди на 1,7 млн грн.

Зауважимо, що Національний природний парк «Вижницький» створено на території Буковини Указом Президента України у 1995 році. До його складу включено лісові ділянки Берегометського лісництва ДП «Берегометське ЛМГ».

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та накладення арешту на майно для забезпечення подальшого відшкодування завданої державі шкоди.

Досудове розслідування – ГСУ ДБР.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: кримінал, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Незаконну вирубку заповідника на Буковині організував керівник лісгоспу
Сьогодні, 19:00
Чому в Луцьку не можна викидати скошену траву і що з нею робити
Сьогодні, 18:36
Подарувати мрію: подарункові сертифікати онлайн турагенції ANEX Tour
Сьогодні, 18:27
П’яний військовий кинув гранату на зупинці в селі під Луцьком
Сьогодні, 18:17
Євро-2024: Україна програла румунам 0:3
Сьогодні, 18:02
Схожі новини
Прокуратура показала фото тортур в’язнів у тюрмі на Полтавщині Прокуратура показала фото тортур в’язнів у тюрмі на Полтавщині
29 травень, 11:25
«Зам» голови Полтавської облради вляпався у кримінал через «відрядження» за кордон «Зам» голови Полтавської облради вляпався у кримінал через «відрядження» за кордон
16 квітень, 18:19
У Польщі знайшли вбитими трьох українців У Польщі знайшли вбитими трьох українців
10 квітень, 03:41
Ресторанний холдинг зі Львова потрапив у кримінал через податки Ресторанний холдинг зі Львова потрапив у кримінал через податки
22 лютий, 11:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Незаконну вирубку заповідника на Буковині організував керівник лісгоспу
Сьогодні, 19:00
 0
Чому в Луцьку не можна викидати скошену траву і що з нею робити
Сьогодні, 18:36
 0
Подарувати мрію: подарункові сертифікати онлайн турагенції ANEX Tour
Сьогодні, 18:27
 0
П’яний військовий кинув гранату на зупинці в селі під Луцьком
Сьогодні, 18:17
 0
Євро-2024: Україна програла румунам 0:3
Сьогодні, 18:02
 0
Медіа
відео
1/8