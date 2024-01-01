Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 червня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 18 червня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 26-28°.

Область

Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Місцями гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°.

Температура води в річці Стир 21°, озері Світязь 19°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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