Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 червня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 18 червня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 26-28°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Місцями гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°.
Температура води в річці Стир 21°, озері Світязь 19°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 26-28°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Місцями гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°.
Температура води в річці Стир 21°, озері Світязь 19°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 червня
Сьогодні, 20:00
Чому в Луцьку не можна викидати скошену траву і що з нею робити
Сьогодні, 18:36