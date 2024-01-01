Відключення світла 18 червня: у які години волиняни будуть без електроенергії

Відключення світла 18 червня: у які години волиняни будуть без електроенергії
У вівторок, 18 червня, в Україні знову застосовуватимуть графіки відключень електроенергії. Вони діятимуть протягом усієї доби.

Про це повідомила прес-служба "Укренерго".

Так, електроенергію на всій території держави планують вимикати з 00:00 до 24:00. Водночас живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

"18 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 00:00 до 24:00", — йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" пояснили, що причина відключень світла — зростання споживання електроенергії через потепління та робочі дні.

Дізнатися, коли вимикатимуть світло для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за посиланням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: світло, відключення, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відключення світла 18 червня: у які години волиняни будуть без електроенергії
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 червня
Сьогодні, 20:00
Незаконну вирубку заповідника на Буковині організував керівник лісгоспу
Сьогодні, 19:00
Чому в Луцьку не можна викидати скошену траву і що з нею робити
Сьогодні, 18:36
Подарувати мрію: подарункові сертифікати онлайн турагенції ANEX Tour
Сьогодні, 18:27
Схожі новини
Де сьогодні на Волині та у Луцьку вимикатимуть світло. ГРАФІК. ОНОВЛЕНО Де сьогодні на Волині та у Луцьку вимикатимуть світло. ГРАФІК. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:21
Де сьогодні у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК Де сьогодні у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК
14 червень, 09:50
Де сьогодні у Луцьку та на Волині вимикатимуть світло. ГРАФІК Де сьогодні у Луцьку та на Волині вимикатимуть світло. ГРАФІК
13 червень, 09:20
Де сьогодні у Луцьку та на Волині вимикатимуть світло. ГРАФІК Де сьогодні у Луцьку та на Волині вимикатимуть світло. ГРАФІК
12 червень, 10:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відключення світла 18 червня: у які години волиняни будуть без електроенергії
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 червня
Сьогодні, 20:00
 0
Незаконну вирубку заповідника на Буковині організував керівник лісгоспу
Сьогодні, 19:00
 0
Чому в Луцьку не можна викидати скошену траву і що з нею робити
Сьогодні, 18:36
 0
Подарувати мрію: подарункові сертифікати онлайн турагенції ANEX Tour
Сьогодні, 18:27
 0
Медіа
відео
1/8