Відключення світла 18 червня: у які години волиняни будуть без електроенергії





Про це повідомила прес-служба "Укренерго".



Так, електроенергію на всій території держави планують вимикати з 00:00 до 24:00. Водночас живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.



"18 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 00:00 до 24:00", — йдеться у повідомленні.



В "Укренерго" пояснили, що причина відключень світла — зростання споживання електроенергії через потепління та робочі дні.



Дізнатися, коли вимикатимуть світло для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 18 червня, в Україні знову застосовуватимуть графіки відключень електроенергії. Вони діятимуть протягом усієї доби.Про це повідомила прес-служба "Укренерго".Так, електроенергію на всій території держави планують вимикати з 00:00 до 24:00. Водночас живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується."18 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 00:00 до 24:00", — йдеться у повідомленні.В "Укренерго" пояснили, що причина відключень світла — зростання споживання електроенергії через потепління та робочі дні.Дізнатися, коли вимикатимуть світло для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за посиланням

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