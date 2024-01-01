Сезон 2024: скільки коштує доїхати до Світязя





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Автобус з автостанції



За день з луцької автостанції на Світязь відправляється близько семи рейсів. Для деяких з них Світязь є кінцевою зупинкою, а деякі прямують до інших населених пунктів через це село.



Найдешевший квиток станом на момент написання матеріалу коштував 245 гривень, найдорожчий – 364 грн.



Власним авто



З Луцька до Світязя приблизно 159 км. Якщо на 100 кілометрів ваша автівка бере 7 л бензину, середня вартість якого 58 гривень, то на дорогу піде 11 л пального. Отож поїздка в одну сторону обійдеться у 638 грн.



Насправді тут на вартість впливає дуже багато чинників: і вид пального, скільки «жере» автівка, швидкість, зрештою. Тому ми порахували приблизний розхід і ціну бензину. Якщо у вас дизель, то вийде дешевше.



Приватні перевізники



Окрема каста транспорту, бо їх рідко знадеш на блаблакарі. Зазвичай номери телефонів таких водіїв передаються через знайомих чи ширяться соцмережами.



На кількох таких ми натрапили у локальних пабліках. Свої послуги вони пропонують у середньому за 280 гривень.



Блаблакар



Популярний ресурс для пошуку водіїв. Пропозицій на цей напрямок, до речі, досить багато. З мінусів: авто може не приїхати, а водій скасувати поїздку. Ціни надзвичайно різні. Найдешевний варіант доїхати ми знайшли за 250 гривень, а верхня знайдена нами межа – 422 грн.



Зауважимо, що тепер важжче знайти водіїв на легковику. Серед оголошень переважно автобуси.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Туристичний сезон на Волині хоч потихеньку, та й набирає обертів. Все більше людей таки їдуть на Шацькі озера попри страхи, неспокій й мінливу погоду.Журналісти сайту "Корнкурент" вирішили порахувати, у скільки може обійтися дорога з Луцька на Світязь залежно від виду транспорту.За день з луцької автостанції на Світязь відправляється близько семи рейсів. Для деяких з них Світязь є кінцевою зупинкою, а деякі прямують до інших населених пунктів через це село.Найдешевший квиток станом на момент написання матеріалу коштував 245 гривень, найдорожчий – 364 грн.З Луцька до Світязя приблизно 159 км. Якщо на 100 кілометрів ваша автівка бере 7 л бензину, середня вартість якого 58 гривень, то на дорогу піде 11 л пального. Отож поїздка в одну сторону обійдеться у 638 грн.Насправді тут на вартість впливає дуже багато чинників: і вид пального, скільки «жере» автівка, швидкість, зрештою. Тому ми порахували приблизний розхід і ціну бензину. Якщо у вас дизель, то вийде дешевше.Окрема каста транспорту, бо їх рідко знадеш на блаблакарі. Зазвичай номери телефонів таких водіїв передаються через знайомих чи ширяться соцмережами.На кількох таких ми натрапили у локальних пабліках. Свої послуги вони пропонують у середньому за 280 гривень.Популярний ресурс для пошуку водіїв. Пропозицій на цей напрямок, до речі, досить багато. З мінусів: авто може не приїхати, а водій скасувати поїздку. Ціни надзвичайно різні. Найдешевний варіант доїхати ми знайшли за 250 гривень, а верхня знайдена нами межа – 422 грн.Зауважимо, що тепер важжче знайти водіїв на легковику. Серед оголошень переважно автобуси.

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