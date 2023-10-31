На Волині вандали понищили кущі троянд, які були висадженні матерями в пам’ять про синів-воїнів

На Волині вандали понищили кущі троянд, які були висадженні матерями в пам’ять про синів-воїнів
У селищі Іваничах, що на Волині, вандали поламали кущі троянд на клумбах в місцевому парку. Ці квіти висадили матері в пам’ять про загиблих на війні з росією синів-Героїв.

Квіти мали не тільки милувати око жителям, але й нагадувати якою ціною дається відносно спокійне життя в мирному селищі.

Про факт вандалізму розповіла голова ГО «Спілка матерів військовослужбовців Іваничівщини» Надія Рубан. До слова, члени цієї організації самотужки доглядають за клумбами в парку, пише Буг.

Активістка обурена цим вчинком. Каже: хуліганів навіть не зупинили таблички з відповідними написами, а вся причина, мовляв, в тому, що все проходить безкарно. Написали, поговорили, обурились і на цьому все.

«Як достукатись до свідомості цих підлітків, як пробудити в них повагу до загиблих Героїв, завдячуючи яким ми живемо тут під мирним небом? Як можна знищувати таку красу?Кілька не байдужих місцевих жіночок за власні кошти купляли, висаджували ці троянди і разом з матерями і дружинами військовослужбовців доглядають за ними. А хтось ось так їх понищив», – обурилась Надія Рубан.

Аби врешті зупинити порушників і покарати їх, громадська організація «Спілка матерів військовослужбовців Іваничівщини» звернулась з заявою в поліцію.


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Теги: вандали, троянди
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