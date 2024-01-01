На Волинь востаннє повернеться Герой Микола Лукʼянюк
Сьогодні, 22:14
У вівторок, 18 червня, востаннє на малу Батьківщину повернеться 27-річний захисник з Волині Микола Лукʼянюк.
Про це повідомляє Ратнівська громада.
"Орієнтовно о 11:00 додому «на щиті» прибуває старший сержант Лукʼянюк Микола Вячеславович, 25.11.1996 р.н., житель села Комарове", - йдеться у повідомленні.
Маршрут: селище Ратне- вул. Центральна- вул. Європейська- с. Комарове
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Про це повідомляє Ратнівська громада.
"Орієнтовно о 11:00 додому «на щиті» прибуває старший сержант Лукʼянюк Микола Вячеславович, 25.11.1996 р.н., житель села Комарове", - йдеться у повідомленні.
Маршрут: селище Ратне- вул. Центральна- вул. Європейська- с. Комарове
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