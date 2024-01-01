На Волинь востаннє повернеться Герой Микола Лукʼянюк

Микола Лукʼянюк.



Про це повідомляє Ратнівська громада.



"Орієнтовно о 11:00 додому «на щиті» прибуває старший сержант Лукʼянюк Микола Вячеславович, 25.11.1996 р.н., житель села Комарове", - йдеться у повідомленні.



Маршрут: селище Ратне- вул. Центральна- вул. Європейська- с. Комарове

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 18 червня, востаннє на малу Батьківщину повернеться 27-річний захисник з ВолиніПро це повідомляє Ратнівська громада."Орієнтовно о 11:00 додому «на щиті» прибуває старший сержант Лукʼянюк Микола Вячеславович, 25.11.1996 р.н., житель села Комарове", - йдеться у повідомленні.Маршрут: селище Ратне- вул. Центральна- вул. Європейська- с. Комарове

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