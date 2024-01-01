Евакуаційним потягом з Харківщини на Волинь приїхали 30 дітей і дорослих

Евакуаційним потягом з Харківщини на Волинь приїхали 30 дітей і дорослих
17 червня на Волинь прибув третій за рахунком евакуаційний потяг із Харківської області. Приїхали 17 дітей і 13 дорослих.

Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області, на пероні сім'ї зустріли рятувальники, волонтери та соцпрацівники.

За даними Харківської обласної військової адміністрації, 12 сімей з дітьми, віком від 4 до 16 років, будуть відпочивати в санаторії "Лісова пісня" поблизу Шацьких озер на Волині.

До оздоровчого закладу відправили родини із Великобурлуцької, Куп’янської та Харківської територіальних громад на період до трьох місяців, передає Суспільне.

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Теги: потяг, біженці, харківщина
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