Евакуаційним потягом з Харківщини на Волинь приїхали 30 дітей і дорослих





Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області, на пероні сім'ї зустріли рятувальники, волонтери та соцпрацівники.



За даними Харківської обласної військової адміністрації, 12 сімей з дітьми, віком від 4 до 16 років, будуть відпочивати в санаторії "Лісова пісня" поблизу Шацьких озер на Волині.



До оздоровчого закладу відправили родини із Великобурлуцької, Куп’янської та Харківської територіальних громад на період до трьох місяців, передає

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 17 червня на Волинь прибув третій за рахунком евакуаційний потяг із Харківської області. Приїхали 17 дітей і 13 дорослих.Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області, на пероні сім'ї зустріли рятувальники, волонтери та соцпрацівники.За даними Харківської обласної військової адміністрації, 12 сімей з дітьми, віком від 4 до 16 років, будуть відпочивати в санаторії "Лісова пісня" поблизу Шацьких озер на Волині.До оздоровчого закладу відправили родини із Великобурлуцької, Куп’янської та Харківської територіальних громад на період до трьох місяців, передає Суспільне

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