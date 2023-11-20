Чи будуть штрафувати українців за шум від генератора: в уряді відповіли





Водночас у законодавстві передбачені штрафи за неналежне використання генераторів, згідно Закону №2573-IX "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", передає



Зокрема, паливні електрогенератори дозволяється встановлювати лише на відкритому повітрі і не ближче як за 6 метрів від будівель. Також встановлені норми щодо допустимого рівня шуму, який має складати не більше 55-70 дБ вдень і 45-60 дБ вночі.



Штраф у разі недотримання цих норм може становити 85-255 грн для фізосіб, і 255-510 грн для юридичних осіб. Якщо порушення неусунено, то повторно штраф може сягати до 510 грн для фізосіб і 2550 грн для юросіб з конфіскацією джерела шуму.



Водночас, в уряді зазначили, що вимоги щодо шуму не застосовуються під час ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій, та у випадках, коли це обладнання забезпечує життєдіяльність житлових і нежитлових громадських будівель.

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