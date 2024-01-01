Центнери макулатури і скла: результати роботи сортувальної станції в Луцьку

відправили на переробку перші відходи.



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За не цілий місяць роботи лучани зібрали понад 100 кг макулатури та 300 кг скла, які вже передали на переробку.



Також тут продовжують накопичувати метал, ПЕТ пляшку, тетрапак та небезпечні відходи.



Центр Управління Відходами "Чисте Довкілля", що розташований на вулиці Соборності, 19/Б працює щодня, окрім понеділка з 8:00 до 20:00. Тут можна відсортувати такі основні види відходів: папір, скло, метал, органіку, ПЕТ пляшку, меблі, побутову техніку, деякі види пластику.



Центр управління відходами — це соціальний проєкт, реалізований за кошти комунального автотранспортного підприємства "Луцькспецкомунтранс". Перший майданчик, де можна відсортувати 14 фракцій сміття, відкрили на вулиці Трункіна, 7 у жовтні 2022 року.



За перший рік роботи центру його послугами скористалися понад 5 тисяч людей. Восени 2023-го на території центру почали приймати тару й пакування з харчового пластику, а згодом встановили спеціальний контейнер для збору блістерів — використаних упаковок з таблеток та капсул. У січні 2024 року "Чистий Луцьк" почав приймати відпрацьовані електронні сигарети.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уже впродовж місяця працює нова сортувальна станція «Чисте довкілля» в Луцьку, де зібрали іперші відходи.Про це пише Суспільне За не цілий місяць роботи лучани зібрали понад 100 кг макулатури та 300 кг скла, які вже передали на переробку.Також тут продовжують накопичувати метал, ПЕТ пляшку, тетрапак та небезпечні відходи.Центр Управління Відходами "Чисте Довкілля", що розташований на вулиці Соборності, 19/Б працює щодня, окрім понеділка з 8:00 до 20:00. Тут можна відсортувати такі основні види відходів: папір, скло, метал, органіку, ПЕТ пляшку, меблі, побутову техніку, деякі види пластику.Центр управління відходами — це соціальний проєкт, реалізований за кошти комунального автотранспортного підприємства "Луцькспецкомунтранс". Перший майданчик, де можна відсортувати 14 фракцій сміття, відкрили на вулиці Трункіна, 7 у жовтні 2022 року.За перший рік роботи центру його послугами скористалися понад 5 тисяч людей. Восени 2023-го на території центру почали приймати тару й пакування з харчового пластику, а згодом встановили спеціальний контейнер для збору блістерів — використаних упаковок з таблеток та капсул. У січні 2024 року "Чистий Луцьк" почав приймати відпрацьовані електронні сигарети.

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