Apple офіційно представила iOS 18

вбудований в iPhone, iPad і Mac штучний інтелект.



Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.



Новий Apple Intelligence допоможе робити короткий підсумок довгого тексту, створювати нові зображення, видаляти обʼєкти на тлі фото, надавати найбільш релевантну інформацію.



До того ж чат-бот на основі штучного інтелекту ChatGPT буде інтегрований в ядро, але користувачі самі вирішуватимуть, коли його використовувати.



Водночас Apple обіцяє конфіденційність із запровадженням Apple Intelligence.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Корпорація Apple представила iOS 18, головним оновленням якої станештучний інтелект.Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.Новий Apple Intelligence допоможе робити короткий підсумок довгого тексту, створювати нові зображення, видаляти обʼєкти на тлі фото, надавати найбільш релевантну інформацію.До того ж чат-бот на основі штучного інтелекту ChatGPT буде інтегрований в ядро, але користувачі самі вирішуватимуть, коли його використовувати.Водночас Apple обіцяє конфіденційність із запровадженням Apple Intelligence.

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