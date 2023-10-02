Apple офіційно представила iOS 18

Apple офіційно представила iOS 18
Корпорація Apple представила iOS 18, головним оновленням якої стане вбудований в iPhone, iPad і Mac штучний інтелект.

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

Новий Apple Intelligence допоможе робити короткий підсумок довгого тексту, створювати нові зображення, видаляти обʼєкти на тлі фото, надавати найбільш релевантну інформацію.

До того ж чат-бот на основі штучного інтелекту ChatGPT буде інтегрований в ядро, але користувачі самі вирішуватимуть, коли його використовувати.

Водночас Apple обіцяє конфіденційність із запровадженням Apple Intelligence.


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Теги: гаджети, смартфон
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