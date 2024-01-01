Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 червня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 червня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 20-22°.

Область

Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°.

Температура води в річці Стир 21°, в озері Світязь 20°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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