Вибух на пошті у Луцьку: чому він стався і чи варто боятися повторень цього
Сьогодні, 20:35
У відділенні «Нової пошти» на вулиці Соборності у Луцьку стався вибух. Чоловік замовив гранати з піротехнічним ефектом і відкрив коробку, як тільки отримав.
Про наслідки вибуху йдеться в сюжеті 12 каналу, передає ВСН.
Як і що можна пересилати - ні для кого не секрет, особливо в період військового стану. Але правил безпеки з надсилання вибухонебезпечних предметів у відділенні немає. А керівництво тут небагатослівне.
«Я не маю права коментувати це. Люди не мають право пересилати гранати у пакунках. Це заборонено», - каже керівник відділення «Нової пошти» №3 Сергій Табачук.
У пакунку була тренувальна граната ПІРО-5М, яка емітує бойову гранату РГД-5 радянського зразка. Наповнювач - крейда, що при спрацюванні створює хмару від вибуху. Граната використовується у військових тренувальних заходах, пейнтболі, на зйомках телефільмів, на спеціальних полігонах та майданчиках поза межами громадських місць.
Піротехнік із 15-річним стажем зауважує що такі засоби слугують лише для навчань та військових тренувань.
«Інструкція пише, що людина має знаходитись не менше ніж за 5 метрів від місця вибуху. Тобто там є заряд всередині, який має певну потужність», - зазначає начальник відділення піротехнічних робіт ГУ ДСНС у Волинській області Віталій Галаша.
Потужність потужність вибуху була така, що почули його навіть у ближніх будинках. Власник гранати травмував очі.
«З підозрою на термічний та хімічний опік обох очей він був доставлений в обласну клінічну лікарню в середній ступені важкості», - говорить завідувач диспетчерського центру екстреної медицини Станіслав Лінник.
На думку медика, значно гіршою була б ситуація, якби вибухонебезпечний пакунок прийшов у відділення до віддалених сіл області.
Відвідувачі відділення теж вражені подією. Вони переконані працівники мають бути обачніші до таких вантажів.
Ситуацію із небезпечним вантажем відмовились коментувати і в головному відділенні пошти за номером гарячої лінії.
Зазначимо, зараз на українських сайтах можна вільно придбати хоч цілу коробку із подібних гранат за 800 грн із доставкою на відділення «Нової Пошти». Проте ніхто не контролює надсилання і тим більше не гарантує, де саме замовник схоче витягнути чику із боєприпаса
У поліції ж пояснюють навчальні гранати купувати не заборонено, покупцем може бути будь-хто старший 18 років.
Оскільки від вчинку чоловіка ніхто окрім нього не постраждав, на цьому інцидент в правовому полі вичерпано.
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Про наслідки вибуху йдеться в сюжеті 12 каналу, передає ВСН.
Як і що можна пересилати - ні для кого не секрет, особливо в період військового стану. Але правил безпеки з надсилання вибухонебезпечних предметів у відділенні немає. А керівництво тут небагатослівне.
«Я не маю права коментувати це. Люди не мають право пересилати гранати у пакунках. Це заборонено», - каже керівник відділення «Нової пошти» №3 Сергій Табачук.
У пакунку була тренувальна граната ПІРО-5М, яка емітує бойову гранату РГД-5 радянського зразка. Наповнювач - крейда, що при спрацюванні створює хмару від вибуху. Граната використовується у військових тренувальних заходах, пейнтболі, на зйомках телефільмів, на спеціальних полігонах та майданчиках поза межами громадських місць.
Піротехнік із 15-річним стажем зауважує що такі засоби слугують лише для навчань та військових тренувань.
«Інструкція пише, що людина має знаходитись не менше ніж за 5 метрів від місця вибуху. Тобто там є заряд всередині, який має певну потужність», - зазначає начальник відділення піротехнічних робіт ГУ ДСНС у Волинській області Віталій Галаша.
Потужність потужність вибуху була така, що почули його навіть у ближніх будинках. Власник гранати травмував очі.
«З підозрою на термічний та хімічний опік обох очей він був доставлений в обласну клінічну лікарню в середній ступені важкості», - говорить завідувач диспетчерського центру екстреної медицини Станіслав Лінник.
На думку медика, значно гіршою була б ситуація, якби вибухонебезпечний пакунок прийшов у відділення до віддалених сіл області.
Відвідувачі відділення теж вражені подією. Вони переконані працівники мають бути обачніші до таких вантажів.
Ситуацію із небезпечним вантажем відмовились коментувати і в головному відділенні пошти за номером гарячої лінії.
Зазначимо, зараз на українських сайтах можна вільно придбати хоч цілу коробку із подібних гранат за 800 грн із доставкою на відділення «Нової Пошти». Проте ніхто не контролює надсилання і тим більше не гарантує, де саме замовник схоче витягнути чику із боєприпаса
У поліції ж пояснюють навчальні гранати купувати не заборонено, покупцем може бути будь-хто старший 18 років.
Оскільки від вчинку чоловіка ніхто окрім нього не постраждав, на цьому інцидент в правовому полі вичерпано.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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