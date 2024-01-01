Розсилав порнофайли: волинянину «світить» 7 років тюрми
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На Волині постане перед судом чоловік, якого звинувачують у розповсюдженні порнографії.
Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про неодноразове розповсюдження 43-річним жителем Каменя-Каширського зображень порнографічного характеру (ч.ч. 1,3 ст. 301 КК України).
У березні 2024 року правоохоронці зафіксували понад 70 епізодів надсилання ним іншим абонентам файлів, які містили порнографію.
Обвинувачений, який щиро розкаявся у вчиненому, невдовзі постане перед судом.
Досудове розслідування: Камінь-Каширський РВП ГУНП у Волинській області.
Зауважимо, що санкцією ч.3 ст. 301 ККУ за поширення зображень порнографічного характеру, вчинене повторно, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
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Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про неодноразове розповсюдження 43-річним жителем Каменя-Каширського зображень порнографічного характеру (ч.ч. 1,3 ст. 301 КК України).
У березні 2024 року правоохоронці зафіксували понад 70 епізодів надсилання ним іншим абонентам файлів, які містили порнографію.
Обвинувачений, який щиро розкаявся у вчиненому, невдовзі постане перед судом.
Досудове розслідування: Камінь-Каширський РВП ГУНП у Волинській області.
Зауважимо, що санкцією ч.3 ст. 301 ККУ за поширення зображень порнографічного характеру, вчинене повторно, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
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