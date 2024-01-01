Розсилав порнофайли: волинянину «світить» 7 років тюрми

На Волині постане перед судом чоловік, якого звинувачують уПро це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про неодноразове розповсюдження 43-річним жителем Каменя-Каширського зображень порнографічного характеру (ч.ч. 1,3 ст. 301 КК України).У березні 2024 року правоохоронці зафіксували понад 70 епізодів надсилання ним іншим абонентам файлів, які містили порнографію.Обвинувачений, який щиро розкаявся у вчиненому, невдовзі постане перед судом.Досудове розслідування: Камінь-Каширський РВП ГУНП у Волинській області.Зауважимо, що санкцією ч.3 ст. 301 ККУ за поширення зображень порнографічного характеру, вчинене повторно, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.