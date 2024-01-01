Волинянин торгував дитячим порно: що йому загрожує

Правоохоронці повідомили про підозру у кримінальному правопорушенні волинянину, який збувавПро це повідомляє пресслужба Волинсьокї обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 34-річному жителю Ковеля повідомлено про підозру в зберіганні з метою розповсюдження зображень та відеопродукції порнографічного характеру, зберіганні дитячої порнографії з метою збуту та розповсюдження, а також розповсюдженні і збуті дитячої порнографії (ч.ч. 1,2, 3 ст. 301, ч.ч. 2,3 ст. 301-1 КК України).За даними слідства, волинянин створив групу у месенджері Telegram та упродовж серпня-грудня 2023 року розміщував там зображення і відео файли порнографічного характеру.Окрім того, чоловік завантажив собі на телефон з мережі Інтернет зображення, що містять дитячу порнографію, та у лютому 2024 року збув їх.Досудове розслідування: Ковельське РУП ГУНП в області.