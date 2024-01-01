Волинянин торгував дитячим порно: що йому загрожує

Волинянин торгував дитячим порно: що йому загрожує
Правоохоронці повідомили про підозру у кримінальному правопорушенні волинянину, який збував дитячу порнографію.

Про це повідомляє пресслужба Волинсьокї обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 34-річному жителю Ковеля повідомлено про підозру в зберіганні з метою розповсюдження зображень та відеопродукції порнографічного характеру, зберіганні дитячої порнографії з метою збуту та розповсюдження, а також розповсюдженні і збуті дитячої порнографії (ч.ч. 1,2, 3 ст. 301, ч.ч. 2,3 ст. 301-1 КК України).

За даними слідства, волинянин створив групу у месенджері Telegram та упродовж серпня-грудня 2023 року розміщував там зображення і відео файли порнографічного характеру.

Окрім того, чоловік завантажив собі на телефон з мережі Інтернет зображення, що містять дитячу порнографію, та у лютому 2024 року збув їх.

Досудове розслідування: Ковельське РУП ГУНП в області.

Довідково:

Згідно із санкцією ч.3 ст. 301-1 КК України, розповсюдження та збут дитячої порнографії караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Теги: кримінал, Волинь
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