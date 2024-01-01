Жахливий обстріл Харкова: вже відомо про 3 загиблих і 5 поранених

Росіяни знову вдарили по Харкову, у результаті чого виникла масштабна пожежа. Вже відомо про трьох загиблих та п'ятьох поранених.Про це у фейсбуці інформує начальник слідчого управління ГУНП ХарківщиниБлизько 13:00 ворог- пошкоджені восьмиповерхівка та виробничий цех в Холодногірському районі. Пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів. Звичайна типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції.Серед поранених працівники підприємства, двоє з них у важкому стані. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі.На жаль, кількість жертв та постраждалих може бути більшою.