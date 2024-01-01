Жахливий обстріл Харкова: вже відомо про 3 загиблих і 5 поранених
Сьогодні, 14:57
Росіяни знову вдарили по Харкову, у результаті чого виникла масштабна пожежа. Вже відомо про трьох загиблих та п'ятьох поранених.
Про це у фейсбуці інформує начальник слідчого управління ГУНП Харківщини Сергій Болвінов.
Близько 13:00 ворог обстріляв місто - пошкоджені восьмиповерхівка та виробничий цех в Холодногірському районі. Пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів. Звичайна типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції.
Серед поранених працівники підприємства, двоє з них у важкому стані. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі.
На жаль, кількість жертв та постраждалих може бути більшою.
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Про це у фейсбуці інформує начальник слідчого управління ГУНП Харківщини Сергій Болвінов.
Близько 13:00 ворог обстріляв місто - пошкоджені восьмиповерхівка та виробничий цех в Холодногірському районі. Пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів. Звичайна типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції.
Серед поранених працівники підприємства, двоє з них у важкому стані. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі.
На жаль, кількість жертв та постраждалих може бути більшою.
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