Жахливий обстріл Харкова: вже відомо про 3 загиблих і 5 поранених

Жахливий обстріл Харкова: вже відомо про 3 загиблих і 5 поранених
Росіяни знову вдарили по Харкову, у результаті чого виникла масштабна пожежа. Вже відомо про трьох загиблих та п'ятьох поранених.

Про це у фейсбуці інформує начальник слідчого управління ГУНП Харківщини Сергій Болвінов.

Близько 13:00 ворог обстріляв місто - пошкоджені восьмиповерхівка та виробничий цех в Холодногірському районі. Пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів. Звичайна типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції.

Серед поранених працівники підприємства, двоє з них у важкому стані. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі.

На жаль, кількість жертв та постраждалих може бути більшою.
Жахливий обстріл Харкова: вже відомо про 3 загиблих і 5 поранених

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Теги: обстріл, війна
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