У Луцьку в квартиру жінки «наполегливо» просився чоловік із ножем

У Луцьку патрульні поліцейські виявили у чоловіка предмет з ознаками холодної зброї.Про це інформує в телеграмі управління патрульної поліції Волині.Учора, 19 березня, патрульнимвід мешканки Луцька. Заявниця повідомила, що невідомий їй чоловік настирливо стукає у двері, а на її зауваження припинити дії - не реагує.Патрульні поліцейські швидко прибули на місце події й знайшли чоловіка, на якого вказала жінка. Під час спілкування з ним, інспектори у 28-річного порушника виявили ніж з ознаками холодної зброї.Для встановлення всіх обставин на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.Наразі у діях чоловіка вбачаються ознаки кримінального правопорушення за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.