У Луцьку в квартиру жінки «наполегливо» просився чоловік із ножем
Сьогодні, 14:33
У Луцьку патрульні поліцейські виявили у чоловіка предмет з ознаками холодної зброї.
Про це інформує в телеграмі управління патрульної поліції Волині.
Учора, 19 березня, патрульним надійшов виклик від мешканки Луцька. Заявниця повідомила, що невідомий їй чоловік настирливо стукає у двері, а на її зауваження припинити дії - не реагує.
Патрульні поліцейські швидко прибули на місце події й знайшли чоловіка, на якого вказала жінка. Під час спілкування з ним, інспектори у 28-річного порушника виявили ніж з ознаками холодної зброї.
Для встановлення всіх обставин на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
Наразі у діях чоловіка вбачаються ознаки кримінального правопорушення за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.
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Про це інформує в телеграмі управління патрульної поліції Волині.
Учора, 19 березня, патрульним надійшов виклик від мешканки Луцька. Заявниця повідомила, що невідомий їй чоловік настирливо стукає у двері, а на її зауваження припинити дії - не реагує.
Патрульні поліцейські швидко прибули на місце події й знайшли чоловіка, на якого вказала жінка. Під час спілкування з ним, інспектори у 28-річного порушника виявили ніж з ознаками холодної зброї.
Для встановлення всіх обставин на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
Наразі у діях чоловіка вбачаються ознаки кримінального правопорушення за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.
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