У Луцьку в квартиру жінки «наполегливо» просився чоловік із ножем

У Луцьку в квартиру жінки «наполегливо» просився чоловік із ножем
У Луцьку патрульні поліцейські виявили у чоловіка предмет з ознаками холодної зброї.

Про це інформує в телеграмі управління патрульної поліції Волині.

Учора, 19 березня, патрульним надійшов виклик від мешканки Луцька. Заявниця повідомила, що невідомий їй чоловік настирливо стукає у двері, а на її зауваження припинити дії - не реагує.

Патрульні поліцейські швидко прибули на місце події й знайшли чоловіка, на якого вказала жінка. Під час спілкування з ним, інспектори у 28-річного порушника виявили ніж з ознаками холодної зброї.

Для встановлення всіх обставин на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Наразі у діях чоловіка вбачаються ознаки кримінального правопорушення за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: патрульні, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Жахливий обстріл Харкова: вже відомо про 3 загиблих і 5 поранених
Сьогодні, 14:57
Медики рятують життя волинянину із ножовим пораненням: стан важкий
Сьогодні, 14:42
У Луцьку в квартиру жінки «наполегливо» просився чоловік із ножем
Сьогодні, 14:33
У Тернополі працівник ТЦК вигадав оригінальну схему хабарів
Сьогодні, 14:16
Поліція розслідує загадкову смерть подружжя на Волині
Сьогодні, 13:55
Схожі новини
Патрульні зловили водія, який дрифтував біля розважального центру в Луцьку Патрульні зловили водія, який дрифтував біля розважального центру в Луцьку
14 березень, 13:31
У Луцьку п’яний водій через ігнорування рішення суду вляпався у кримінал У Луцьку п’яний водій через ігнорування рішення суду вляпався у кримінал
07 березень, 13:17
У Луцьку патрульні допомогли травмованому песику У Луцьку патрульні допомогли травмованому песику
06 березень, 13:14
П’яного водія у Луцьку патрульним «здали» небайдужі громадяни П’яного водія у Луцьку патрульним «здали» небайдужі громадяни
05 березень, 11:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин торгував дитячим порно: що йому загрожує
Сьогодні, 15:23
 0
У Луцьку в зачиненій квартирі опинилася жінка з інсультом: викликали рятувальників
Сьогодні, 15:06
 0
Жахливий обстріл Харкова: вже відомо про 3 загиблих і 5 поранених
Сьогодні, 14:57
 0
Медики рятують життя волинянину із ножовим пораненням: стан важкий
Сьогодні, 14:42
 0
У Луцьку в квартиру жінки «наполегливо» просився чоловік із ножем
Сьогодні, 14:33
 0
Медіа
відео
1/8