Поліція розслідує загадкову смерть подружжя на Волині
Сьогодні, 13:55
У селі Мокрець на Волині в рові виявили тіла подружжя. Поліція розслідує смерть чоловіка і жінки.
Про це повідомляє Конкурент.
Жителька села Світлана Селещук разом зі своїм чоловіком Олександром вийшли із святкування дня народження сусідів 10 березня ввечері та рушили додому. Однак до своєї оселі вони, на жаль, так і не дісталися… Знайшли їх 11 березня вранці – мертвими.
Журналістам вдалося поспілкуватися із родичкою загиблої – Людмилою. Жінка згорьована і не вірить, що її сестра зі швагром померли своєю смертю.
«Заключення є – від переохолодження. Переохолодження двох одночасно. Ну, то так не може бути це переохолодження. Там було якесь… Там бійка була, це однозначно. Бійка була, того що ми там все оглядали: курточка його збоку була, так він ніби з кимось боровся, ну, там захищався, чи як воно там було. Ну, там було щось. Тільки все тут щось чогось скрито, все, я не знаю, яка причина в тому, що там таке», – каже пані Людмила.
Щобільше, як стверджує жінка, біля тіла Олександра на мокрій землі, були, на її погляд, сліди боротьби – бо ж відбитків взуття на цьому місці було чимало. Людмила каже, що її сестра з чоловіком жили як і всі в селі, мали господарство, а Олександр був учасником бойових дій, мав поранення і не міг підняти однієї руки. Вона наголошує, що на тілі сестри практично не було живого місця.
«Сестра була збита так, що цей во… Голова побита і вона вся синя. Ми оглядали, оглядали її. Бо так, як то з нашої сторони… І навіть кров була. Череп був розбитий», – каже сестра загиблої.
Людмила запевняє, що сестра з швагром не мали ні з ким конфліктів і були цілком благополучною сім’єю. Тож підозр щодо того, хто міг вбити її родичів, не має, але впевнена в одному – хтось відправив їх на той світ.
У подружжя залишилися двоє дорослих синів. Один із них зараз воює на фронті, інший – давно за кордоном. В одну мить вони втратили одразу обох батьків.
Віталій, який зараз у лавах ЗСУ боронить Україну, терміново відпросився у командування та приїхав на рідну Волинь, аби розібратися, що ж сталося з його найріднішіми людьми і чи є в цій ситуації винні. Він також розповів, що під час застілля був конфлікт.
«Були, ще навіть до того, були. Батько конфліктував. Конфлікт був з Андрієм, сусідом, там, де вони були в гостях. По дрібницям, чисто десь «на п’яну» розмова. Можливо, так. І батько не зміг самостійно зняти з себе кофту. А як він її зняв, я не знаю. Він не міг зняти з себе кофту, бо він був з 14 року хворий. Він був слабий фізично. Фізично він був слабий. А жінка його завжди роздягала, знімала кофту, допомогала. Ну, понятно, як сім’я. Сказали, що в хаті була бійка. Сусідка також говорила, що на території того дому, де вони відпочивали, також були, саме на вулиці, були крики», – зауважив син заглиблих.
Також Віталій зазначив, що на фотографіях з місця подій у його матері видно синяк на лівій руці. Він припускає – можливо хтось її тримав силою. Він з гіркотою в голосі каже, ймовірно, маму вже винесли мертвою і покинули в рові, а тата виводили під руки, бо він відбивався. Віталій каже, що докладе максимум своїх зусиль і буде домагатися, аби винних знайшли. Якщо буде потрібно, він підпише документи на ексгумацію батьків, аби провести ще одну незалежну експертизу.
Припущення, що смерть батьків сталася в результаті бійки під час застілля, має й інший син подружжя Іван. Він вже 4 рік перебуває за кордоном і допомагав фінансово батькам і братові, який боронить Україну.
«Мої припущення я зараз вам скажу які. Вони були там на дні народженні. Ясно, що всі випивші і так далі. Почалася бійка. Бійка почалася за Андрія. Це Іннин чоловік, з яким вони вже не перший раз билися. 100% почалася бійка з Андрієм. І, скажем так, можливо мама почала захищатися. Мої припущення, отак я собі думаю. Чого моя сестра сказала, що взуття мами, коли вона лежала в рові, було чисте. А драка була в хаті 100%, тому що це свідки, які були там на дні народженні, мені вже це донесли», – розповів Іван.
Іван також зазначив, що у його мами Світлани, був розбитий череп в області потилиці. Обидва хлопці хочуть домогтися справедливості та дуже скрупульозного розслідування справи ймовірного вбивства їхніх батьків.
Журналісти зателефонували до місцевої поліції, аби дізнатися, чому правоохоронці не розглядають версію вбивства. На питання, що у загиблої жінки начебто була розбита голова, начальник Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області Андрій Литвин відповів так:
«Немає такої інформації. Проведена судово-медична експертиза, ну, ще експертизи немає, але попередньо розтин проведено. Тілесних ушкоджень, які би могли би призвести до смерті, виявлено не було. Не переломів черепа, будь чого іншого такого не було. Причиною смерті дійсно, попередньо, є переохолодження. І, плюс, будемо далі бачити по експертизі, чи був там стан алкогольного сп’яніння, чи не було. Це вже токсикологія нам покаже, але інших тілесних ушкоджень, від яких була б наслідком смерть, немає».
Андрій Литвин зазначив, що правоохоронці на місці події опитали усіх сусідів та гостей застілля і вкотре запевнив, що смерть Світлани та Олександра Селещуків не була насильницькою.
Також вдалося поспілкуватися зі старостою Мокрецького старостинського округу Олександром Швецем, який охарактеризував подружжя дуже позитивно.
«Загинули хороші люди, якась така безглузда смерть їх спіткала. І мені то воно, чесно кажучи, дуже так разюче вдарило по мені. То я вам можу сказати відверто, тому що, як жителі громади, вони були хороші люди. Тому що Саша воював. В нього ще в хребті, як він розказував, ще і осколок був. Він і на фронт рвався: його не взяли по стану здоров’я», – сказав староста.
Також староста села розповів, що Світлана та Олександр Селещуки, яких знайшли мертвими, не були корінними жителями Мокреця, однак проживали там вже дуже давно. Олександр Швець зізнається, в той жахливий ранок він був на місці подій.
«Щоб так щось конкретніше, що я міг бачити, то я тільки вранці, коли мені зателефонували, що така ситуація сталася, я поїхав, там вже працювала поліція і приїхали родичі. Бачив, Світлана лежала з однієї сторони, Саша був такий, ну як сказати, я не бачив на ньому слідів, що там щось побите, я не бачив. Я вам чесно кажу! Він просто був в рові, лежав, замерзлий, весь синій. Щоб десь якась кров чи що… Бачив, що він там ходив, чи човпся трохи в тому болоті», – зауважив пан Олександр.
Однак Олександр Швець зазначив, що він стояв в близько 4-5 метрах від тіл Світлани та Олександра, тож на всі 100% не бачив їхніх травм або ж їхню відсутність.
У цій моторошній історії, яка шокувала волинське село Мокрець, ще розбираються правоохоронці. Однак рідні загиблих Світлани та Олександра Селещуків не вірять, що чоловік та жінка померли від переохолодження. Вони переконані, у смерті подружжя винен не холод, а люди. То ж чи матиме історія продовження і чи буде проведена ексгумація і повторна експертиза – стане відомо згодом.
Про це повідомляє Конкурент.
Жителька села Світлана Селещук разом зі своїм чоловіком Олександром вийшли із святкування дня народження сусідів 10 березня ввечері та рушили додому. Однак до своєї оселі вони, на жаль, так і не дісталися… Знайшли їх 11 березня вранці – мертвими.
Журналістам вдалося поспілкуватися із родичкою загиблої – Людмилою. Жінка згорьована і не вірить, що її сестра зі швагром померли своєю смертю.
«Заключення є – від переохолодження. Переохолодження двох одночасно. Ну, то так не може бути це переохолодження. Там було якесь… Там бійка була, це однозначно. Бійка була, того що ми там все оглядали: курточка його збоку була, так він ніби з кимось боровся, ну, там захищався, чи як воно там було. Ну, там було щось. Тільки все тут щось чогось скрито, все, я не знаю, яка причина в тому, що там таке», – каже пані Людмила.
Щобільше, як стверджує жінка, біля тіла Олександра на мокрій землі, були, на її погляд, сліди боротьби – бо ж відбитків взуття на цьому місці було чимало. Людмила каже, що її сестра з чоловіком жили як і всі в селі, мали господарство, а Олександр був учасником бойових дій, мав поранення і не міг підняти однієї руки. Вона наголошує, що на тілі сестри практично не було живого місця.
«Сестра була збита так, що цей во… Голова побита і вона вся синя. Ми оглядали, оглядали її. Бо так, як то з нашої сторони… І навіть кров була. Череп був розбитий», – каже сестра загиблої.
Людмила запевняє, що сестра з швагром не мали ні з ким конфліктів і були цілком благополучною сім’єю. Тож підозр щодо того, хто міг вбити її родичів, не має, але впевнена в одному – хтось відправив їх на той світ.
У подружжя залишилися двоє дорослих синів. Один із них зараз воює на фронті, інший – давно за кордоном. В одну мить вони втратили одразу обох батьків.
Віталій, який зараз у лавах ЗСУ боронить Україну, терміново відпросився у командування та приїхав на рідну Волинь, аби розібратися, що ж сталося з його найріднішіми людьми і чи є в цій ситуації винні. Він також розповів, що під час застілля був конфлікт.
«Були, ще навіть до того, були. Батько конфліктував. Конфлікт був з Андрієм, сусідом, там, де вони були в гостях. По дрібницям, чисто десь «на п’яну» розмова. Можливо, так. І батько не зміг самостійно зняти з себе кофту. А як він її зняв, я не знаю. Він не міг зняти з себе кофту, бо він був з 14 року хворий. Він був слабий фізично. Фізично він був слабий. А жінка його завжди роздягала, знімала кофту, допомогала. Ну, понятно, як сім’я. Сказали, що в хаті була бійка. Сусідка також говорила, що на території того дому, де вони відпочивали, також були, саме на вулиці, були крики», – зауважив син заглиблих.
Також Віталій зазначив, що на фотографіях з місця подій у його матері видно синяк на лівій руці. Він припускає – можливо хтось її тримав силою. Він з гіркотою в голосі каже, ймовірно, маму вже винесли мертвою і покинули в рові, а тата виводили під руки, бо він відбивався. Віталій каже, що докладе максимум своїх зусиль і буде домагатися, аби винних знайшли. Якщо буде потрібно, він підпише документи на ексгумацію батьків, аби провести ще одну незалежну експертизу.
Припущення, що смерть батьків сталася в результаті бійки під час застілля, має й інший син подружжя Іван. Він вже 4 рік перебуває за кордоном і допомагав фінансово батькам і братові, який боронить Україну.
«Мої припущення я зараз вам скажу які. Вони були там на дні народженні. Ясно, що всі випивші і так далі. Почалася бійка. Бійка почалася за Андрія. Це Іннин чоловік, з яким вони вже не перший раз билися. 100% почалася бійка з Андрієм. І, скажем так, можливо мама почала захищатися. Мої припущення, отак я собі думаю. Чого моя сестра сказала, що взуття мами, коли вона лежала в рові, було чисте. А драка була в хаті 100%, тому що це свідки, які були там на дні народженні, мені вже це донесли», – розповів Іван.
Іван також зазначив, що у його мами Світлани, був розбитий череп в області потилиці. Обидва хлопці хочуть домогтися справедливості та дуже скрупульозного розслідування справи ймовірного вбивства їхніх батьків.
Журналісти зателефонували до місцевої поліції, аби дізнатися, чому правоохоронці не розглядають версію вбивства. На питання, що у загиблої жінки начебто була розбита голова, начальник Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області Андрій Литвин відповів так:
«Немає такої інформації. Проведена судово-медична експертиза, ну, ще експертизи немає, але попередньо розтин проведено. Тілесних ушкоджень, які би могли би призвести до смерті, виявлено не було. Не переломів черепа, будь чого іншого такого не було. Причиною смерті дійсно, попередньо, є переохолодження. І, плюс, будемо далі бачити по експертизі, чи був там стан алкогольного сп’яніння, чи не було. Це вже токсикологія нам покаже, але інших тілесних ушкоджень, від яких була б наслідком смерть, немає».
Андрій Литвин зазначив, що правоохоронці на місці події опитали усіх сусідів та гостей застілля і вкотре запевнив, що смерть Світлани та Олександра Селещуків не була насильницькою.
Також вдалося поспілкуватися зі старостою Мокрецького старостинського округу Олександром Швецем, який охарактеризував подружжя дуже позитивно.
«Загинули хороші люди, якась така безглузда смерть їх спіткала. І мені то воно, чесно кажучи, дуже так разюче вдарило по мені. То я вам можу сказати відверто, тому що, як жителі громади, вони були хороші люди. Тому що Саша воював. В нього ще в хребті, як він розказував, ще і осколок був. Він і на фронт рвався: його не взяли по стану здоров’я», – сказав староста.
Також староста села розповів, що Світлана та Олександр Селещуки, яких знайшли мертвими, не були корінними жителями Мокреця, однак проживали там вже дуже давно. Олександр Швець зізнається, в той жахливий ранок він був на місці подій.
«Щоб так щось конкретніше, що я міг бачити, то я тільки вранці, коли мені зателефонували, що така ситуація сталася, я поїхав, там вже працювала поліція і приїхали родичі. Бачив, Світлана лежала з однієї сторони, Саша був такий, ну як сказати, я не бачив на ньому слідів, що там щось побите, я не бачив. Я вам чесно кажу! Він просто був в рові, лежав, замерзлий, весь синій. Щоб десь якась кров чи що… Бачив, що він там ходив, чи човпся трохи в тому болоті», – зауважив пан Олександр.
Однак Олександр Швець зазначив, що він стояв в близько 4-5 метрах від тіл Світлани та Олександра, тож на всі 100% не бачив їхніх травм або ж їхню відсутність.
У цій моторошній історії, яка шокувала волинське село Мокрець, ще розбираються правоохоронці. Однак рідні загиблих Світлани та Олександра Селещуків не вірять, що чоловік та жінка померли від переохолодження. Вони переконані, у смерті подружжя винен не холод, а люди. То ж чи матиме історія продовження і чи буде проведена ексгумація і повторна експертиза – стане відомо згодом.