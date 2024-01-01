Патрульні зловили водія, який дрифтував біля розважального центру в Луцьку

Патрульні поліцейські розшукали водія автомобіля Mercedes Benz, якийПро це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.У соцмережах «засвітилося» відео, де автомобіль Mercedes Benz, порушуючи ПДР поблизу одного з розважальних центрів Луцька, наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху.Екіпаж патрульних, який здійснював патрулювання вулицями міста, згодом виявив цей легковик, водій якого під час руху не користувався ременем безпеки.Його зупинили. Водієві та пасажирам провели профілактичну бесіду щодо важливості дотримання ПДР. А також на керманича склали адміністративні матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.«Нагадуємо, що дрифтувати на автодорогах та в людних місцях — дуже небезпечно не тільки для водія, а і для інших учасників руху, адже авто може легко вийти з-під контролю та спричинити непоправні наслідки. Не порушуйте ПДР та дбайте про безпеку свою і оточуючих!» - нагадали у патрульній поліції.