У бою на Донеччині поліг лучанин Вячеслав Овчар

До Луцької громади надійшла скорботна звістка про загибель на війні краянинаПро це у телеграмі повідомив Луцький міський голова«На жаль, маємо ще одну втрату. Лучанин Овчар Вячеслав Володимирович, 05.05.1981 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-санітара механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону», - зазначив мер Луцька.Солдат Вячеслав Овчар загинув 3 червня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Очеретине Донецької області.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - додав міський голова.