У бою на Донеччині поліг лучанин Вячеслав Овчар
Сьогодні, 18:15
До Луцької громади надійшла скорботна звістка про загибель на війні краянина Вячеслава Овчара.
Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«На жаль, маємо ще одну втрату. Лучанин Овчар Вячеслав Володимирович, 05.05.1981 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-санітара механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону», - зазначив мер Луцька.
Солдат Вячеслав Овчар загинув 3 червня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Очеретине Донецької області.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - додав міський голова.
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Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«На жаль, маємо ще одну втрату. Лучанин Овчар Вячеслав Володимирович, 05.05.1981 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-санітара механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону», - зазначив мер Луцька.
Солдат Вячеслав Овчар загинув 3 червня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Очеретине Донецької області.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - додав міський голова.
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