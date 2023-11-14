Рятувальники з Волині ліквідовують наслідки обстрілів у Лимані

Волинські рятувальники борються з пожежами та наслідками ворожих обстрілів у Лиманській громаді на Донеччині.Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.У травні два відділення волинських пожежних-рятувальників, щоб підсилити підрозділи ДСНС у прифронтових територіях.Рятувальники 1 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Волинській областітана чолі з начальником караулу Андрієм Долотовим уже три тижні виконують завдання за призначенням поруч із лінією зіткнення.Тут нема живого місця — серед десятків зруйнованих будівель часом побачиш єдину вцілілу. Тут мало місцевих — зазвичай літні люди, які вперто тримаються за землю і не хочуть полишати рідних місць. Хтось живе за дивом вцілілими стінами, а є й такі, хто з початком повномасштабної війни оселився у підвалах чи льохах. Дефіцит питної води. Де-не-де свердловини, а в громадах, що обстрілюються найбільше, організоване підвезення питної води. Такою постала перед волинськими рятувальниками ця колись красива і квітуча місцевість серед донецьких териконів.«Наше відділення чергує щоденно, — розповідає. — Оскільки місцевість незнайома, разом із нашою групою виїздить на пожежі співробітник пожежно-рятувальної частини, яка дислокується на цій території».Більшість пожеж, на які виїжджають волиняни, — у лісових насадженнях. Майже усі — спричинені ворожими обстрілами. Але й у багатоквартирні будинки, і в приватні оселі, й в інфраструктуру ворог цілить так само цинічно.Населені пункти, що належать до зони виїзду волинських рятувальників, віддалені від місця їх дислокації. Трапляються дні, коли хлопці «намотують» пожежним автомобілем 150-200 км. Для великогабаритної пожежно-рятувальної техніки це дуже багато.«Найскладнішим морально було перше чергування, — розповідає Андрій Долотов. — Виїхали на ліквідацію пожежі в лісовому масиві. Розпочався обстріл — перебазувалися в укриття. Коли все стихло, завершили гасіння й одразу перемістилися в житловий сектор, де горіли будинки через влучання. Через трохи — знов обстріл. І опісля знову виїзд за сигналом тривоги».«За кілька днів ми почали реагувати на усе навколо спокійніше. Нині — акліматизувалися наскільки це можливо», — додає рятувальник.Кожна врятована від вогню будівля — це внесок волинян у загальну картину боротьби зі стихіями й ворогом на Донеччині. Кілька днів тому їм вдалося врятувати від знищення житловий будинок, де зосталася самотня пенсіонерка. Упритул горів хлів, тож волиняни оперативно ліквідували займання й завадили перекиданню вогню на оселю літньої жінки.Попри пекло в усіх сенсах — ворожі обстріли, великі обсяги руйнувань, суху і нестерпно спекотну степову погоду — волиняни гідно дають відсіч надзвичайним подіям, тримають стрій і не втрачають оптимізму. Задля майбутньої перемоги.