Під Луцьком – аварія з постраждалим
Сьогодні, 17:15
У містечку Торчині Луцького району трапилася дорожньо-трнаспортна пригода за участі мінітрактора та легковика.
Про це пише Конкурент.
Аварія сталась близько 16:00 сьогодні, 11 червня.
«Кросовер зіткнувся з трактором. Той від удару перекинувся догори», – йдеться в повідомленні.
«На місце події виїжджала бригада екстренної допомоги. Водія доставили до Волинської обласної клінічної лікарні з підозрою на черепно-мозкову травму», – розповів завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік.
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Про це пише Конкурент.
Аварія сталась близько 16:00 сьогодні, 11 червня.
«Кросовер зіткнувся з трактором. Той від удару перекинувся догори», – йдеться в повідомленні.
«На місце події виїжджала бригада екстренної допомоги. Водія доставили до Волинської обласної клінічної лікарні з підозрою на черепно-мозкову травму», – розповів завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік.
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