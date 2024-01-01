Під Луцьком – аварія з постраждалим

Під Луцьком – аварія з постраждалим
У містечку Торчині Луцького району трапилася дорожньо-трнаспортна пригода за участі мінітрактора та легковика.

Про це пише Конкурент.

Аварія сталась близько 16:00 сьогодні, 11 червня.

«Кросовер зіткнувся з трактором. Той від удару перекинувся догори», – йдеться в повідомленні.

«На місце події виїжджала бригада екстренної допомоги. Водія доставили до Волинської обласної клінічної лікарні з підозрою на черепно-мозкову травму», – розповів завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік.

Під Луцьком – аварія з постраждалим

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Теги: ДТП, Волинь
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