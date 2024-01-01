Під Луцьком – аварія з постраждалим

трапилася дорожньо-трнаспортна пригода за участі мінітрактора та легковика.



Про це пише



Аварія сталась близько 16:00 сьогодні, 11 червня.



«Кросовер зіткнувся з трактором. Той від удару перекинувся догори», – йдеться в повідомленні.



«На місце події виїжджала бригада екстренної допомоги. Водія доставили до Волинської обласної клінічної лікарні з підозрою на черепно-мозкову травму», – розповів завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У містечку Торчині Луцького районуза участі мінітрактора та легковика.Про це пише Конкурент Аварія сталась близько 16:00 сьогодні, 11 червня.«Кросовер зіткнувся з трактором. Той від удару перекинувся догори», – йдеться в повідомленні.«На місце події виїжджала бригада екстренної допомоги. Водія доставили до Волинської обласної клінічної лікарні з підозрою на черепно-мозкову травму», – розповів завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

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