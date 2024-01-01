На Волині дві фірми попалися на змові під час тендеру

На Волині дві фірми попалися на змові під час тендеру
За втручання прокуратури двох суб’єктів господарювання на Волині притягнули до відповідальності за узгоджені антиконкурентні дії під час закупівель нафтопродуктів.

Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Провівши зініційоване прокурорами розслідування, територіальне відділення Антимонопольного комітету України викрило змову двох суб’єктів господарювання на відкритих торгах із закупівель нафтопродуктів, оголошених комунальним підприємством при Підгайцівській сільській раді та Підгайцівською сільською радою Луцького району.

Доведено, що під час підготовки та участі у торгах господарські товариства, всупереч Закону України «Про публічні закупівлі», узгоджували свою поведінку.

Такі дії визнані порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що призвело до спотворення результатів торгів, та на кожного з учасників накладено штрафи у розмірі 136 000 гривень.

Зауважимо, що згідно із Законом України «Про публічні закупівлі», той факт, що суб’єкт господарювання протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів, є підставою для відмови йому в участі у процедурах закупівель.

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Теги: тендер, гроші
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