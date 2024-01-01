СБУ передасть до Гааги матеріали на очільника катівні на Луганщині

СБУ передасть до Гааги матеріали на очільника катівні на Луганщині
Працівники СБУ повідомили про підозру ексочільнику російської катівні на Луганщині, який виводив «на розстріл» українських полонених.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного воєнного злочинця, який причетний до масових катувань українців на тимчасово захопленій частині Луганщини. Матеріли справи планується передати до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Фігурантом є Володимир Рудяк, який з 2007 року керував Суходільською виправною колонією, а під час окупації регіону одним з перших перейшов на бік ворога.

За це гауляйтер Пасічник «перепризначив» його керівником захопленої пенітенціарної установи, яку загарбники перетворили на катівню.

Після початку повномасштабного вторгнення рф до Суходільської тюрми почали звозити українських полонених та викрадених місцевих жителів – учасників руху опору.

За даними слідства, у застінках ув’язнених били спеціальними кийками ПР-73, допоки потерпілі не втрачали свідомість.

Також за вказівкою Рудяка людей ставили до стіни та імітувати їхній розстріл, здійснюючі постріли з вогнепальної зброї поруч з головою або тілом потерпілого.

Крім того, Рудяк змушував ув’язнених навприсядки пересуватись по коридорах російської катівні і днями морив їх голодом.

Так зловмисник намагався схилити потерпілих до співпраці з рашистами у війні проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Рудяку про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням).

Оскільки фігурант переховується на тимчасово окупованій частині сходу України, тривають комплексні заходи, щоб знайти та покарати його.

Розслідування проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зрадники, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські силовики викрили 38-річного пособника окупантів з Луганщини
Сьогодні, 17:10
На Волині дві фірми попалися на змові під час тендеру
Сьогодні, 16:54
СБУ передасть до Гааги матеріали на очільника катівні на Луганщині
Сьогодні, 16:36
Поліція затримала трьох волинян, які викрали чоловіка та жорстоко побили його
Сьогодні, 16:18
На Волині незаконно видобували пісок, - екологи
Сьогодні, 16:05
Схожі новини
На виборчий штаб путіна працювала донька ексмера Полтави На виборчий штаб путіна працювала донька ексмера Полтави
Сьогодні, 13:32
Затримали агента фсб, який готував удар по шпиталях Одеси і Житомира Затримали агента фсб, який готував удар по шпиталях Одеси і Житомира
10 червень, 14:25
Брати екснардепів-зрадників Медведчука та Козака отримали підозру у криміналі Брати екснардепів-зрадників Медведчука та Козака отримали підозру у криміналі
10 червень, 12:25
Україна націоналізувала статки відомого колаборанта на 120 мільйонів Україна націоналізувала статки відомого колаборанта на 120 мільйонів
05 червень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Рятувальники з Волині ліквідовують наслідки обстрілів у Лимані
Сьогодні, 17:52
 0
Через тиждень після дня народження на війні загинула Шура Рязанцева
Сьогодні, 17:36
 0
Під Луцьком – аварія з постраждалим
Сьогодні, 17:15
 0
Волинські силовики викрили 38-річного пособника окупантів з Луганщини
Сьогодні, 17:10
 0
На Волині дві фірми попалися на змові під час тендеру
Сьогодні, 16:54
 0
Медіа
відео
1/8