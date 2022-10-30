Російські катівні на Запоріжжі очолили колишні українські міліціонери

Слідчі Нацполіції оголосили про підозру колишнім міліціонерам, які очолилиЗапорізької області.Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.З лав правоохоронців України зловмисники були звільненні давно – ще в 2011 році один з фігурантів звільнився з посади інспектора патрульної служби батальйону патрульної служби Запорізького міського управління міліції, а інший - до 2015 року працював у ДАІ інспектором з техогляду в Кам’янсько-Дніпровському районі.У жовтні 2022 року, під час окупації частини Запорізької області росіянами, зрадники перейшли на бік росіян та отримали посади в окупаційних правоохоронних органах. Один із них став начальником райвідділу «міліції», а другий фігурант зайняв посаду керівника місцевого Ізолятору тимчасового тримання.На базі цих установ військові рф зробили фільтраційний табір та катівню. Там без води, їжі й тепла вони незаконно утримували до сотні мирних мешканців, яких постійно били та катували.«Охоронці в моїй камері були психопатами», — говорить в інтервʼю найстарішому виданню Франції «El Figaro» 51-річна дружина військовослужбовця ЗСУ з Запоріжжя, якій пощастило вибратися з цього фільтраційного табору, — нам доводилося співати російський гімн, інакше нас били».Серед своїх катів вона зуміла розпізнати начальника ІТТ та райвідділу поліції окупантів. Один з них чотири місяці систематично її ґвалтував.В січні пособник окупантів продав її разом з трьома іншими жінками російським солдатам на лінію фронту, де їх систематично ґвалтували та змушували рити окопи.