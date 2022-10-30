Російські катівні на Запоріжжі очолили колишні українські міліціонери

Російські катівні на Запоріжжі очолили колишні українські міліціонери
Слідчі Нацполіції оголосили про підозру колишнім міліціонерам, які очолили катівні на окупованій території Запорізької області.

Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.

З лав правоохоронців України зловмисники були звільненні давно – ще в 2011 році один з фігурантів звільнився з посади інспектора патрульної служби батальйону патрульної служби Запорізького міського управління міліції, а інший - до 2015 року працював у ДАІ інспектором з техогляду в Кам’янсько-Дніпровському районі.

У жовтні 2022 року, під час окупації частини Запорізької області росіянами, зрадники перейшли на бік росіян та отримали посади в окупаційних правоохоронних органах. Один із них став начальником райвідділу «міліції», а другий фігурант зайняв посаду керівника місцевого Ізолятору тимчасового тримання.

Російські катівні на Запоріжжі очолили колишні українські міліціонери


На базі цих установ військові рф зробили фільтраційний табір та катівню. Там без води, їжі й тепла вони незаконно утримували до сотні мирних мешканців, яких постійно били та катували.

«Охоронці в моїй камері були психопатами», — говорить в інтервʼю найстарішому виданню Франції «El Figaro» 51-річна дружина військовослужбовця ЗСУ з Запоріжжя, якій пощастило вибратися з цього фільтраційного табору, — нам доводилося співати російський гімн, інакше нас били».

Серед своїх катів вона зуміла розпізнати начальника ІТТ та райвідділу поліції окупантів. Один з них чотири місяці систематично її ґвалтував.

В січні пособник окупантів продав її разом з трьома іншими жінками російським солдатам на лінію фронту, де їх систематично ґвалтували та змушували рити окопи.

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Теги: зрадники, поліція
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