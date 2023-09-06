У Луцьку зіткнулися маршрутка та Ford: водійку легковика госпіталізували до лікарні

У Луцьку зіткнулися маршрутка та Ford: водійку легковика госпіталізували до лікарні
У Луцьку зіткнулися маршрутне таксі та легковик: поліцейські з’ясовують обставини ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася сьогодні вранці, 24 квітня, на вулиці Рівненській.

Водій маршрутного таксі допустив зіткнення з попутним автомобілем Ford, який зупинився перед пішохідним переходом.

Внаслідок ДТП водійку легковика, 47-річну лучанку, з тілесними ушкодженнями доставили у лікарню. Водій та пасажири маршрутного таксі не постраждали.
У Луцьку зіткнулися маршрутка та Ford: водійку легковика госпіталізували до лікарні

Нині за цим фактом триває перевірка, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.
У Луцьку зіткнулися маршрутка та Ford: водійку легковика госпіталізували до лікарні

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Теги: Луцьк, ДТП, маршрутка
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