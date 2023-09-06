У Луцьку зіткнулися маршрутка та Ford: водійку легковика госпіталізували до лікарні

зіткнулися маршрутне таксі та легковик: поліцейські з’ясовують обставини ДТП.



Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася сьогодні вранці, 24 квітня, на вулиці Рівненській.



Водій маршрутного таксі допустив зіткнення з попутним автомобілем Ford, який зупинився перед пішохідним переходом.



Внаслідок ДТП водійку легковика, 47-річну лучанку, з тілесними ушкодженнями доставили у лікарню. Водій та пасажири маршрутного таксі не постраждали.



Нині за цим фактом триває перевірка, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку: поліцейські з’ясовують обставини ДТП.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася сьогодні вранці, 24 квітня, на вулиці Рівненській.Водій маршрутного таксі допустив зіткнення з попутним автомобілем Ford, який зупинився перед пішохідним переходом.Внаслідок ДТП водійку легковика, 47-річну лучанку, з тілесними ушкодженнями доставили у лікарню. Водій та пасажири маршрутного таксі не постраждали.Нині за цим фактом триває перевірка, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.

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