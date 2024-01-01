Посмертну нагороду снайпера з Волині отримала його родина

Сьогодні, 24 квітня, у Рожищенській міській раді за участі представників Другого відділу Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відбулося вручення посмертної нагороди загиблого Герояйого родині.Про це повідомляє Рожищенська міськрада.Солдата Олега Володимировича Парфенюка за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку посмертно удостоєно державної нагороди - ордена «За мужність ІІІ ступеня» (Указ Президента№818/2023 від 8 грудня 2023 року).Нагороду отримала дружина загиблогоГолова Рожищенської міської радинаголосив, що ніхто й ніщо не зможе применшити біль від втрати рідної та дорогої людини. Олег Парфенюк став творцем новітньої історії України, віддав життя за рідну землю.Нагадаємо, військовослужбовець 214-го окремого спеціального батальйону OPFOR, кулеметник відділення снайперів Олег Парфенюк на позивний Листочокпід час виконання бойового завдання поблизу Бахмута на Донеччині.Поховали 40-річного Героя на Алеї Слави у рідному місті.