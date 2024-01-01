Посмертну нагороду снайпера з Волині отримала його родина

Посмертну нагороду снайпера з Волині отримала його родина
Сьогодні, 24 квітня, у Рожищенській міській раді за участі представників Другого відділу Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відбулося вручення посмертної нагороди загиблого Героя Олега Парфенюка його родині.

Про це повідомляє Рожищенська міськрада.

Солдата Олега Володимировича Парфенюка за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку посмертно удостоєно державної нагороди - ордена «За мужність ІІІ ступеня» (Указ Президента Володимира Зеленського №818/2023 від 8 грудня 2023 року).

Нагороду отримала дружина загиблого Юлія Парфенюк.
Посмертну нагороду снайпера з Волині отримала його родина

Голова Рожищенської міської ради Вячеслав Поліщук наголосив, що ніхто й ніщо не зможе применшити біль від втрати рідної та дорогої людини. Олег Парфенюк став творцем новітньої історії України, віддав життя за рідну землю.
Посмертну нагороду снайпера з Волині отримала його родина

Нагадаємо, військовослужбовець 214-го окремого спеціального батальйону OPFOR, кулеметник відділення снайперів Олег Парфенюк на позивний Листочок загинув 21 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута на Донеччині.
Посмертну нагороду снайпера з Волині отримала його родина

Поховали 40-річного Героя на Алеї Слави у рідному місті.


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Теги: вшанування, Волинь
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