Волинські патрульні зловили п’яного «шумахера»
Сьогодні, 12:16
Під час вимірювання швидкості руху волинські патрульні зупинили автомобіль марки Citroën, який не дотримався швидкісного режиму у населеному пункті.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
Коли ж інспектори почали спілкуватися з 32-річним водієм, то помітили у нього ознаки алкогольного спʼяніння. Поліцейські запропонували йому пройти огляд на місці події. Драгер показав 0,43 проміле.
На порушника патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані спʼяніння) та за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановленої швидкості) КУпАП.
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Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
Коли ж інспектори почали спілкуватися з 32-річним водієм, то помітили у нього ознаки алкогольного спʼяніння. Поліцейські запропонували йому пройти огляд на місці події. Драгер показав 0,43 проміле.
На порушника патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані спʼяніння) та за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановленої швидкості) КУпАП.
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