Волинські патрульні зловили п’яного «шумахера»

Під час вимірювання швидкості руху волинські патрульні зупинили автомобіль марки Citroën, який не дотримався швидкісного режиму у населеному пункті.Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.Коли ж інспектори почали спілкуватися з 32-річним водієм, то помітили у нього. Поліцейські запропонували йому пройти огляд на місці події. Драгер показав 0,43 проміле.На порушника патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані спʼяніння) та за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановленої швидкості) КУпАП.