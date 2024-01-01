Батькам загиблого Героя з Волині Михайла Лопушика вручили його державну нагороду

Батькам загиблого Героя з Волині Михайла Лопушика вручили його державну нагороду
Секретар Прилісненської сільської ради Павло Мельничук та начальник Першого відділу Камінь-Каширського РТЦК та СП підполковник Геннадій Лічман зустрілися з батьками загиблого солдата Лопушика Михайла Івановича, щоб вручити високу державну нагороду.

Про це повідомили у громаді.

Згідно з Указом Президента України Володимира Зеленського орденом "За мужність" III ступеня нагороджнено Лопушика Михайла Івановича (посмертно), який вручили мамі Галині Михайлівні та батькові Івану Миколайовичу.

Відданий військовій присязі на вірність українському народу, Михайло одним із перших в громаді став на захист України. Служив навідником у 80-ій десантно-штурмовій бригаді.

Загинув 2 травня 2022 року під час виконання бойового завдання, отримавши поранення, несумісне з життям в Олександрівці Донецької області.

"Жодні нагороди не зможуть вгамувати біль матері, яка більше не зможе обійняти найріднішу людину, проте ці державні нагороди мають нагадувати нам про подвиги сучасних українських Героїв. Вічна пам'ять Захиснику України!" - наголошують у громаді.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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