У Луцьку водій автівки зіткнувся з мотоциклом: двох людей госпіталізували
Сьогодні, 12:00
За фактом ДТП за участю мотоцикліста у Луцьку поліція розпочала кримінальне провадження.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 23 квітня, на проспекті Молоді.
43-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Renault Master, не надав переваги у русі та зіткнувся із мотоциклом Shineray під керуванням 26-річного лучанина.
Внаслідок зіткнення мотоцикліст та пасажирка двоколісного отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.
Слідчі відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 23 квітня, на проспекті Молоді.
43-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Renault Master, не надав переваги у русі та зіткнувся із мотоциклом Shineray під керуванням 26-річного лучанина.
Внаслідок зіткнення мотоцикліст та пасажирка двоколісного отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.
Слідчі відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Слідство триває.
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