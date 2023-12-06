У Луцьку водій автівки зіткнувся з мотоциклом: двох людей госпіталізували

У Луцьку водій автівки зіткнувся з мотоциклом: двох людей госпіталізували
За фактом ДТП за участю мотоцикліста у Луцьку поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 23 квітня, на проспекті Молоді.

43-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Renault Master, не надав переваги у русі та зіткнувся із мотоциклом Shineray під керуванням 26-річного лучанина.

Внаслідок зіткнення мотоцикліст та пасажирка двоколісного отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.

Слідчі відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Слідство триває.

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Теги: Луцьк, ДТП, автомобіль, мотоцикл
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