Рада збільшила чисельність прикордонників на 15 тисяч військових

Рада збільшила чисельність прикордонників на 15 тисяч військових
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про збільшення граничної чисельності Державної прикордонної служби України на 15 тисяч.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко, пише Громадське.

Тепер загальна чисельність прикордонників до припинення воєнного стану (та протягом року після його скасування) становитиме до 75 тисяч осіб, серед яких буде до 67 тисяч військовослужбовців.

У пояснювальній записці законопроєкту йдеться, що збільшення кількості прикордонників потрібне для формування прикордонних загонів за новою структурою, запровадження нової моделі охорони кордону на деокупованих ділянках держкордону, а також для «забезпечення готовності до відновлення кордону після повного звільнення всіх тимчасово окупованих територій України».

Геращенко відзначила, що закон спрямований на виконання рішень Ставки верховного головнокомандувача щодо переходу до військового способу охорони всієї українсько-російської ділянки кордону.

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Теги: прикордонники, військові
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