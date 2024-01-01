Удар по нафтобазах під Смоленськом здійснила СБУ: рф втратила тисячі кубометрів палива

Удар по нафтобазах під Смоленськом здійснила СБУ: рф втратила тисячі кубометрів палива
За атакою по двох російських нафтобазах у Смоленській області стоїть Служба безпеки України. Унаслідок удару росія могла втратити 26 тисяч кубометрів палива.

Про це повідомило джерело hromadske в спецслужбах.

Йдеться про дві бази зберігання та перекачки паливо-мастильних матеріалів «роснефти» у населених пунктах Ярцево і Роздорове Смоленської області рф.

За словами співрозмовника, атаку влаштували дрони СБУ.

На цих базах зберігалося 26 тисяч кубометрів російського палива для двигунів. Після вибухів на об’єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу.

Влада Смоленської області рф заявляла про нічну атаку українських безпілотників, унаслідок якої сталися загоряння паливно-енергетичних об'єктів на території Смоленського та Ярцевського районів. Загиблих та постраждалих, як стверджується, немає.

У мережі також повідомляють про пожежу на НПЗ у Воронежі. Міноборони рф зранку заявило про нібито 8 збитих дронів над різними областями росії. У Липецькій області, за даними влади, безпілотник упав у промисловій зоні Липецька.

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Теги: росія, СБУ, атака, НПЗ
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