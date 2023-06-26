Поліція затримала трьох волинян, які викрали чоловіка та жорстоко побили його

Незаконно позбавили волі чоловіка: на Ковельщині поліцейські розкрили зухвалий злочин, трьох осіб затримали.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора ввечері, 10 червня, до поліції надійшло повідомлення від мешканки Ковельського району про те, що троє осіб забрали чоловіка та можуть незаконно утримувати його. Заявниця повідомила, що між чоловіками виник словесний конфлікт, внаслідок чого громадянина проти його волі посадили до салону автомобіля і повезли в невідомому напрямку.Співробітники Ковельського районного управління, зокрема поліції сел. Ратне, сел. Стара Вижва та управління карного розшуку розпочали пошуки чоловіків, які тривали близько трьох годин. Наряди групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група прочісували прилеглу місцевість та ліси.За кілька кілометрів від місця події поліцейські виявили транспортний засіб, який був в орієнтуванні, та почали його переслідувати. В одному з дворів сусіднього населеного пункту його заблокували. Всередині виявили закривавленого чоловіка та трьох осіб, які викрали його та нанесли тілесні ушкодження.До 49-річного потерпілого поліцейські викликали швидку допомогу: він отримав численні забої і травми та перебуває в лікарні.Трьох підозрюваних, які були в стані сп’яніння, затримали в порядку ст. 208 КПК України. Це місцеві мешканці 40, 33 та 30 років, один з них раніше судимий за наркозлочини. За погодженням з Ратнівським відділом Ковельської окружної прокуратури їм буде оголошена підозра ст. 146 Кримінального Кодексу (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та обиратиметься запобіжний захід – тримання під вартою.Також на водія поліцейські склали протокол за ст. 130 КУпАП - за керування в стані сп’яніння.Триває розслідування.