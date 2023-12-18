Луцька влада позичила в ЄБРР €10 мільйонів під гарантії уряду Іспанії

Луцька влада позичила в ЄБРР €10 мільйонів під гарантії уряду Іспанії
Сьогодні, 11 червня, в Берліні луцька влада уклала кредитну, грантову та гарантійну угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку.

Про це в телеграмі повідомляє мер Луцька Ігор Поліщук.

Фінансування другої фази Проєкту модернізації централізованого теплопостачання Луцька в рамках RLF на суму 15,7 млн євро буде спрямоване на заміну 22,6 км зношених теплових мереж, будівництво твердопаливної котельні потужністю 4,5 мВт, встановлення теплових насосів, влаштування системи моніторингу та дистанційного управління SCADA.

Реалізація Проєкту сприятиме поліпшенню якості послуг для лучан та дасть можливість підприємству «Луцьктепло» бути більш енергоефективним та екологічним, менш залежним від викопного палива та більш фінансово стійким. Внаслідок реалізації проєкту суттєво зменшаться втрати теплоносія в мережі та використання газу.

Інвестиційний план Проєкту передбачає залучення 10,5 млн євро кредиту на вигідних умовах завдяки гарантіям уряду Іспанії, 4,2 млн євро інвестиційного гранту від Інвестиційної платформи сусідства ЄС та 1 млн євро співфінансування бюджету Луцької територіальної громади.
Луцька влада позичила в ЄБРР €10 мільйонів під гарантії уряду Іспанії

Загальний термін окупності проєкту становить 6,8 років.

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Теги: бюджет, Луцьк
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