На Волині незаконно видобували пісок, - екологи

На Волині незаконно видобували пісок, - екологи
Екологи виявили незаконний забір корисних копалин на межі Ковельської та Дубівської громад на Волині.

Про це у фейсбуці повідомляє Держекоінспекція Волині.

Інспектор екоінспекції спільно з правоохоронцями під час проведення заходів державного нагляду (контролю) на межі Ковельської та Дубівської територіальних громад було виявлено місцевих мешканців, які здійснювали незаконний видобуток піску.

На місце події була викликана слідчо оперативна група.

Відповідно до статті 65 Кодексу України про надра, порушення законодавства про надра тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову і кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.


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Теги: екологія, Волинь
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