Волинські силовики викрили 38-річного пособника окупантів з Луганщини
Сьогодні, 17:10
Служба безпеки продовжує системно документувати злочини зрадників і пособників держави-агресора на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.
Співробітники Волинського управління СБУ встановили, що 38-річний уродженець та мешканець Луганщини добровільно ініціативно допомагав окупаційним представникам рф на захоплених територіях України.
За даними слідства, у 2015 році зловмисник зареєстрував в окупаційному органі компанію «Успенський кар’єр» і став у ній генеральним директором.
Зрадник на свій розсуд торгував корисними копалинами. Після 2022 року він ще активніше намагався вислужитись перед росіянами, тому регулярно забезпечував їх своєю продукцією, а фейковий «автодор», який створили окупанти на захоплених землях, безкоштовно забезпечував всім необхідним.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили зловмиснику про підозру за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.
За співпрацю з ворогом йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.
Співробітники Волинського управління СБУ встановили, що 38-річний уродженець та мешканець Луганщини добровільно ініціативно допомагав окупаційним представникам рф на захоплених територіях України.
За даними слідства, у 2015 році зловмисник зареєстрував в окупаційному органі компанію «Успенський кар’єр» і став у ній генеральним директором.
Зрадник на свій розсуд торгував корисними копалинами. Після 2022 року він ще активніше намагався вислужитись перед росіянами, тому регулярно забезпечував їх своєю продукцією, а фейковий «автодор», який створили окупанти на захоплених землях, безкоштовно забезпечував всім необхідним.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили зловмиснику про підозру за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.
За співпрацю з ворогом йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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