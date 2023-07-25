Волинські силовики викрили 38-річного пособника окупантів з Луганщини

Служба безпеки продовжує системно документувати злочини зрадників і пособників держави-агресора на тимчасово окупованих територіях України.Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.Співробітники Волинського управління СБУ встановили, що 38-річний уродженець та мешканець Луганщини добровільно ініціативно допомагав окупаційним представникам рф на захоплених територіях України.За даними слідства, у 2015 році зловмисник зареєстрував в окупаційному органі компанію «Успенський кар’єр» і став у ній генеральним директором.Зрадник на свій розсуд торгував корисними копалинами. Після 2022 року він ще активніше намагався вислужитись перед росіянами, тому регулярно забезпечував їх своєю продукцією, а фейковий «автодор», який створили окупанти на захоплених землях, безкоштовно забезпечував всім необхідним.На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили зловмиснику про підозру за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.За співпрацю з ворогом йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років.Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.