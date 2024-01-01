Через тиждень після дня народження на війні загинула Шура Рязанцева

Шура Рязанцева з позивним Ялта. Обставини її загибелі наразі невідомі.



Про це пише Валерію Рязанцеву.



Шура Рязанцева родом із Криму. У 2013 році вона брала участь у Революції гідності й рятувала поранених учасників з Інститутської вулиці. Її історія увійшла до документальної стрічки «Жіноче обличчя революції».



Згодом, після анексії Криму у 2014 році, Шура намагалася пробратися на півострів, проте на контрольно-пропускному пункті потрапила в полон до росіян, де пробула п’ять днів.



До початку повномасштабного вторгнення вона працювала стилісткою та художницею з костюмів, зокрема для телеканалів «Інтер» та «Україна», «Студії Квартал 95», шоу «Орел і Решка», а також для українських зірок, як-от Тіна Кароль, гурти O’Torvald і Kozak System.



На початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Шура долучилася до лав територіальної оборони. Вона розповіла, що «мріє заїхати у рідний Крим на танку».



Тиждень тому, 2 червня, Шурі Рязанцевій виповнилося 40 років. Того ж дня вона повідомила, що нещодавно приєдналася до нового військового підрозділу при Десантно-штурмових військах України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У віці 40 років на російсько-українській війні загинула військовослужбовиця й активістказ позивним Ялта. Обставини її загибелі наразі невідомі.Про це пише Громадське з посиланням на сестру захисниціШура Рязанцева родом із Криму. У 2013 році вонай рятувала поранених учасників з Інститутської вулиці. Її історія увійшла до документальної стрічки «Жіноче обличчя революції».Згодом, після анексії Криму у 2014 році, Шура намагалася пробратися на півострів, проте на контрольно-пропускному пункті потрапила в полон до росіян, де пробула п’ять днів.До початку повномасштабного вторгнення вона працювала стилісткою та художницею з костюмів, зокрема для телеканалів «Інтер» та «Україна», «Студії Квартал 95», шоу «Орел і Решка», а також для українських зірок, як-от Тіна Кароль, гурти O’Torvald і Kozak System.На початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Шура долучилася до лав територіальної оборони. Вона розповіла, що «мріє заїхати у рідний Крим на танку».Тиждень тому, 2 червня, Шурі Рязанцевій виповнилося 40 років. Того ж дня вона повідомила, що нещодавно приєдналася до нового військового підрозділу при Десантно-штурмових військах України.

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