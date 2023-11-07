На Волині у ДТП постраждав юний мотоцикліст

На Волині у ДТП постраждав юний мотоцикліст
8 червня трапилася дорожньо-транспортна пригода у селі Чарторийськ Маневицької громади Камінь-Каширського району.

Як розповіли Інформаційному агентству Волинські Новини очевидці, водій мотоцикла не впорався з керуванням та злетів у кювет. Хлопець отримав травми та забої. Його госпіталізували у лікарню.

Як зазначили у диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики виїжджали на ДТП з постраждалими у село Чарторийськ.

Допомогу надавали постраждалому 18-річному мотоциклісту. Його з тілесними ушкодженням госпіталізували у Маневицьку центральну районну лікарню.

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Теги: ДТП, мотоцикліст, травми
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