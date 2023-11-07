На Волині у ДТП постраждав юний мотоцикліст





Як розповіли Інформаційному агентству



Як зазначили у диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики виїжджали на ДТП з постраждалими у село Чарторийськ.



Допомогу надавали постраждалому 18-річному мотоциклісту. Його з тілесними ушкодженням госпіталізували у Маневицьку центральну районну лікарню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8 червня трапилася дорожньо-транспортна пригода у селі Чарторийськ Маневицької громади Камінь-Каширського району.Як розповіли Інформаційному агентству Волинські Новини очевидці, водій мотоцикла не впорався з керуванням та злетів у кювет. Хлопець отримав травми та забої. Його госпіталізували у лікарню.Як зазначили у диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики виїжджали на ДТП з постраждалими у село Чарторийськ.Допомогу надавали постраждалому 18-річному мотоциклісту. Його з тілесними ушкодженням госпіталізували у Маневицьку центральну районну лікарню.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію