На Волині у ДТП постраждав юний мотоцикліст
Сьогодні, 11:43
8 червня трапилася дорожньо-транспортна пригода у селі Чарторийськ Маневицької громади Камінь-Каширського району.
Як розповіли Інформаційному агентству Волинські Новини очевидці, водій мотоцикла не впорався з керуванням та злетів у кювет. Хлопець отримав травми та забої. Його госпіталізували у лікарню.
Як зазначили у диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики виїжджали на ДТП з постраждалими у село Чарторийськ.
Допомогу надавали постраждалому 18-річному мотоциклісту. Його з тілесними ушкодженням госпіталізували у Маневицьку центральну районну лікарню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як розповіли Інформаційному агентству Волинські Новини очевидці, водій мотоцикла не впорався з керуванням та злетів у кювет. Хлопець отримав травми та забої. Його госпіталізували у лікарню.
Як зазначили у диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики виїжджали на ДТП з постраждалими у село Чарторийськ.
Допомогу надавали постраждалому 18-річному мотоциклісту. Його з тілесними ушкодженням госпіталізували у Маневицьку центральну районну лікарню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині чоловік отримав повістку і став «свідком Єгови»: чи уникнув він мобілізації
Сьогодні, 12:17
На Волині у ДТП постраждав юний мотоцикліст
Сьогодні, 11:43
Голова громади на Волині має акцій на понад 3 мільярди гривень
Сьогодні, 11:16
У Росії вперше вражено новітній Су-57, – ГУР
Сьогодні, 10:47
Відключення світла на Волині 9 червня: оприлюднено графіки
Сьогодні, 10:11