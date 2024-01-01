У Росії вперше вражено новітній Су-57, – ГУР
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На території аеродрому "Ахтубінск" в Астраханській області уражено російський багатоцільовий винищувач Су-57.
Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
"8 червня 2024 року на території аеродрому "Ахтубінск" в Астраханській області РФ, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57", - йдеться в повідомленні.
Про це свідчать супутникові знімки стоянки літака на ворожому аеродромі. Так, на знімках видно, що 7 червня Су-57 стоїть цілий, а вже 8 червня біля нього зʼявились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження.
"Ураження Су-57 ― перший такий випадок в історії", - підкреслили розвідники.
Су-57 ― найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. На озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.
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Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
"8 червня 2024 року на території аеродрому "Ахтубінск" в Астраханській області РФ, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57", - йдеться в повідомленні.
Про це свідчать супутникові знімки стоянки літака на ворожому аеродромі. Так, на знімках видно, що 7 червня Су-57 стоїть цілий, а вже 8 червня біля нього зʼявились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження.
"Ураження Су-57 ― перший такий випадок в історії", - підкреслили розвідники.
Су-57 ― найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. На озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.
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