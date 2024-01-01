Відключення світла на Волині 9 червня: оприлюднено графіки





Про це повідомили в "Укренерго".



"Завтра, 9 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів з 20:00 до 22:00", - йдеться у повідомленні.



Компанія-енергопостачальник зазначила, що живлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде.



У "Волиньобленерго" оприлюднили графіки.









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