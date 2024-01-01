Відключення світла на Волині 9 червня: оприлюднено графіки

Відключення світла на Волині 9 червня: оприлюднено графіки
У неділю, 9 червня, в Україні запровадять ліміти на споживання електроенергії по всій країні. Тому обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Завтра, 9 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів з 20:00 до 22:00", - йдеться у повідомленні.

Компанія-енергопостачальник зазначила, що живлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде.

У "Волиньобленерго" оприлюднили графіки.
Відключення світла на Волині 9 червня: оприлюднено графіки




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Росії вперше вражено новітній Су-57, – ГУР
Сьогодні, 10:47
Відключення світла на Волині 9 червня: оприлюднено графіки
Сьогодні, 10:11
У Луцьку поблизу замку Любарта молодики влаштували масову бійку: подробиці
Сьогодні, 09:45
ЗСУ за добу ліквідували понад 1200 російських військових
Сьогодні, 09:15
Досвід овочівництва — майже 30 років: лучанин займається вирощуванням томатів
Сьогодні, 08:07
Схожі новини
Де і коли на Волині вимикатимуть світло 8 червня: графіки на завтра Де і коли на Волині вимикатимуть світло 8 червня: графіки на завтра
07 червень, 20:35
Як будуть діяти графіки відключення світла 5 червня: подробиці Як будуть діяти графіки відключення світла 5 червня: подробиці
04 червень, 21:01
Як будуть діяти графіки відключення світла 4 червня: подробиці Як будуть діяти графіки відключення світла 4 червня: подробиці
03 червень, 21:01
Чи будуть відключення електроенергії на Волині 31 травня: подробиці Чи будуть відключення електроенергії на Волині 31 травня: подробиці
30 травень, 21:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Росії вперше вражено новітній Су-57, – ГУР
Сьогодні, 10:47
 0
Відключення світла на Волині 9 червня: оприлюднено графіки
Сьогодні, 10:11
 0
У Луцьку поблизу замку Любарта молодики влаштували масову бійку: подробиці
Сьогодні, 09:45
 0
ЗСУ за добу ліквідували понад 1200 російських військових
Сьогодні, 09:15
 0
Досвід овочівництва — майже 30 років: лучанин займається вирощуванням томатів
Сьогодні, 08:07
 0
Медіа
відео
1/8