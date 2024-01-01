ЗСУ за добу ліквідували понад 1200 російських військових





Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.



З техніки росіяни втратили:



- танків — 7869 (+26) од,

- бойових броньованих машин — 15131 (+26) од,

- артилерійських систем – 13593 (+60) од,

- РСЗВ – 1097 (+2) од,

- засоби ППО — 836 (+2) од,

- літаків – 357 (+0) од,

- гелікоптерів – 326 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10982 (+37),

- крилаті ракети — 2277 (+0),

- кораблі /катери — 28 (+0) од,

- підводні човни — 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 18562 (+78) од,

- спеціальна техніка — 2253 (+5).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом доби 8 червня та у ніч на 9 червня Сили оборони України ліквідували 1270 російських військових. Загальні втрати армії РФ з початку повномасштабного вторгнення складають орієнтовно 518560 осіб.Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.З техніки росіяни втратили:- танків — 7869 (+26) од,- бойових броньованих машин — 15131 (+26) од,- артилерійських систем – 13593 (+60) од,- РСЗВ – 1097 (+2) од,- засоби ППО — 836 (+2) од,- літаків – 357 (+0) од,- гелікоптерів – 326 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10982 (+37),- крилаті ракети — 2277 (+0),- кораблі /катери — 28 (+0) од,- підводні човни — 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 18562 (+78) од,- спеціальна техніка — 2253 (+5).

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