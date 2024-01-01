ЗСУ за добу ліквідували понад 1200 російських військових

ЗСУ за добу ліквідували понад 1200 російських військових
Протягом доби 8 червня та у ніч на 9 червня Сили оборони України ліквідували 1270 російських військових. Загальні втрати армії РФ з початку повномасштабного вторгнення складають орієнтовно 518560 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

З техніки росіяни втратили:

- танків — 7869 (+26) од,
- бойових броньованих машин — 15131 (+26) од,
- артилерійських систем – 13593 (+60) од,
- РСЗВ – 1097 (+2) од,
- засоби ППО — 836 (+2) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10982 (+37),
- крилаті ракети — 2277 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18562 (+78) од,
- спеціальна техніка — 2253 (+5).

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Теги: росіяни, втрати, війна
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