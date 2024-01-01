Досвід овочівництва — майже 30 років: лучанин займається вирощуванням томатів
Сьогодні, 08:07
Майже 30 років лучанин Юрій Сирота займається вирощуванням помідорів. Цього року на своїй ділянці господар висадив 54 сорти томатів.
Суспільному 66-річний чоловік розповів про основні помилки, які роблять люди при вирощуванні помідорів, та невибагливі сорти томатів, які ще не здобули популярності на Волині.
Зі слів Юрія Сироти, у теплиці прямокутної форми розміром 5x10 метрів томати вирощує багато років. Перед висадкою в ґрунт розсада має дозріти мінімум впродовж 55 днів. Розповідає: вдається висадити орієнтовно 200 кущів, кожен із яких дає 3-4 кілограми.
"Для того, щоб виростити помідори, їх треба насамперед любити. Помідорів хватає і закрити, і наїстися, і соків зробити. Приблизно пів тонни помідорчиків можна спокійненько зібрати із такої площі. Щоб був урожай, то він починається із насінинки, насінинку треба відібрати, продезінфікувати", — говорить чоловік.
Юрій Сирота розповів: розсаду слід висаджувати мінімум на 10 сантиметрів глибини, адже 5 сантиметрів — це природна мульча, а шар землі, багатий на поживні речовини знаходиться на глибині 20 сантиметрів.
"Для того, щоб знати, як посадити помідора, треба знати його будову. Він складається з кореня, листочка стебла, і я ще називаю горла і чуба. При посадці помідора однозначно два листочки нижніх ми знищуємо, можна навіть третього він лишнім буде", — зазначив господар.
Зі слів 66-річного лучанина, висаджувати розсаду томатів можна в землю, яку перекопали, удобрили та підготували ще з осені.Він додав, що перекопувати ділянку під овочі можна раз на рік чи один раз на три роки, якщо передбачається внесення таких добрив як компост, гній, перегній.
"Зволожене міжряддя спушується. Я приміняю той спосіб, що називається "безотвальної обработки" землі:
Цьогоріч у Юрія Сироти є 54 сорти помідорів: 22 сорти районовані та 32 нових сорти, де є 12 нових сортів томатів "Гном".
"У цьому році я взяв 12 сортів "Гном", про які мало хто знає, що це за помідори. Це помідор, який не потребує такого догляду, як звичайний помідор. Він чималенький, потребує пасинкування. У сам себе формує", — сказав лучанин.
Часте підживлювання томатів, говорить лучанин, шкодить майбутньому врожаю: усі поживні речовини замість плодів "йдуть" у листя.
"Коли його (томат — ред.) часто будете підживлювати, він буде штабний, великий, зелений, жирний, урожаю не дасть. Підживка помідорів: зацвіла кисть нижня — підлив, зав’язалася — підлив, дозріла кисть підлив і достатньо. Підливається помідор до літра під рослинку", — сказав господар.
Кущів томатів у випадку необхідності, зазначив 66-річний чоловік, потрібно оприскувати від фітофтори — захворювання садових культур.
"Я беру старий, дедовский препарат — це бордоська суміш: 100 г мідного купоросу, 100 г негашеного вапна, змішав, зробив. Помідор кропити, не можна його ходити й фарбувати. Окроплювати його треба по землі і старатися, щоб воно попало під листочок", — сказав лучанин.
Юрій Сирота додав, що найголовніша "заповідь" для томатів — це мульча, котра не лише покращує якості ґрунту, а й захищає плоди до їхнього повного дозрівання.
"Якщо замульчувати помідор, то фітофтора, грибки, спори фітофтори практично не пробивають мульчі. Вони піднімаються в мульчу і там гинуть", — додав лучанин.
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Суспільному 66-річний чоловік розповів про основні помилки, які роблять люди при вирощуванні помідорів, та невибагливі сорти томатів, які ще не здобули популярності на Волині.
Зі слів Юрія Сироти, у теплиці прямокутної форми розміром 5x10 метрів томати вирощує багато років. Перед висадкою в ґрунт розсада має дозріти мінімум впродовж 55 днів. Розповідає: вдається висадити орієнтовно 200 кущів, кожен із яких дає 3-4 кілограми.
"Для того, щоб виростити помідори, їх треба насамперед любити. Помідорів хватає і закрити, і наїстися, і соків зробити. Приблизно пів тонни помідорчиків можна спокійненько зібрати із такої площі. Щоб був урожай, то він починається із насінинки, насінинку треба відібрати, продезінфікувати", — говорить чоловік.
Юрій Сирота розповів: розсаду слід висаджувати мінімум на 10 сантиметрів глибини, адже 5 сантиметрів — це природна мульча, а шар землі, багатий на поживні речовини знаходиться на глибині 20 сантиметрів.
"Для того, щоб знати, як посадити помідора, треба знати його будову. Він складається з кореня, листочка стебла, і я ще називаю горла і чуба. При посадці помідора однозначно два листочки нижніх ми знищуємо, можна навіть третього він лишнім буде", — зазначив господар.
Зі слів 66-річного лучанина, висаджувати розсаду томатів можна в землю, яку перекопали, удобрили та підготували ще з осені.Він додав, що перекопувати ділянку під овочі можна раз на рік чи один раз на три роки, якщо передбачається внесення таких добрив як компост, гній, перегній.
"Зволожене міжряддя спушується. Я приміняю той спосіб, що називається "безотвальної обработки" землі:
Цьогоріч у Юрія Сироти є 54 сорти помідорів: 22 сорти районовані та 32 нових сорти, де є 12 нових сортів томатів "Гном".
"У цьому році я взяв 12 сортів "Гном", про які мало хто знає, що це за помідори. Це помідор, який не потребує такого догляду, як звичайний помідор. Він чималенький, потребує пасинкування. У сам себе формує", — сказав лучанин.
Часте підживлювання томатів, говорить лучанин, шкодить майбутньому врожаю: усі поживні речовини замість плодів "йдуть" у листя.
"Коли його (томат — ред.) часто будете підживлювати, він буде штабний, великий, зелений, жирний, урожаю не дасть. Підживка помідорів: зацвіла кисть нижня — підлив, зав’язалася — підлив, дозріла кисть підлив і достатньо. Підливається помідор до літра під рослинку", — сказав господар.
Кущів томатів у випадку необхідності, зазначив 66-річний чоловік, потрібно оприскувати від фітофтори — захворювання садових культур.
"Я беру старий, дедовский препарат — це бордоська суміш: 100 г мідного купоросу, 100 г негашеного вапна, змішав, зробив. Помідор кропити, не можна його ходити й фарбувати. Окроплювати його треба по землі і старатися, щоб воно попало під листочок", — сказав лучанин.
Юрій Сирота додав, що найголовніша "заповідь" для томатів — це мульча, котра не лише покращує якості ґрунту, а й захищає плоди до їхнього повного дозрівання.
"Якщо замульчувати помідор, то фітофтора, грибки, спори фітофтори практично не пробивають мульчі. Вони піднімаються в мульчу і там гинуть", — додав лучанин.
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Коментарі 2
На жаль, цей овочівник ще живе у 20-му столітті і справді рекомендує «дєдовські» способи захисту рослин. Бордоська суміш містить компонент мідь – важкий метал, який не виводиться з грунту 350-400 років. Мідь дуже отруйна для організму людини. На сьогодні є велика кількість замінників цієї суміші, фунгіцидна дія яких далеко краща і ефективніша за неї. Серед них – Сірка колоїдна, Квадріс, Хорус, Ридоміл, Стробі. Вони зручні в застосуванні, не забивають систему оприскувача, їх токсичність на порядок нижча. Розумні люди давно не обробляють томати міддю. Нею можна обробити сад і кущі, але лише на зиму.
З іншої сторони, навіщо вирощувати півсотні сортів томатів? Навіщо влаштовувати в себе на городі дослідно-селекційну станцію з вирощування томатів? Кому це потрібно? Навіщо ускладнювати собі і без томатів складне життя? Варто взяти 3-4 сорти голландських томатів (зокрема - Президент, Біг-Біф, Толстой і інші). Рослини детермінантні, рослі (на грядці - вище 150 см, в тепличці - до 2000 см і вище), і отримати до 5-6 кг томатів з однієї рослини.
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