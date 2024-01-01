Досвід овочівництва — майже 30 років: лучанин займається вирощуванням томатів

Юрій Сирота займається вирощуванням помідорів. Цього року на своїй ділянці господар висадив 54 сорти томатів.







Зі слів Юрія Сироти, у теплиці прямокутної форми розміром 5x10 метрів томати вирощує багато років. Перед висадкою в ґрунт розсада має дозріти мінімум впродовж 55 днів. Розповідає: вдається висадити орієнтовно 200 кущів, кожен із яких дає 3-4 кілограми.



"Для того, щоб виростити помідори, їх треба насамперед любити. Помідорів хватає і закрити, і наїстися, і соків зробити. Приблизно пів тонни помідорчиків можна спокійненько зібрати із такої площі. Щоб був урожай, то він починається із насінинки, насінинку треба відібрати, продезінфікувати", — говорить чоловік.



Юрій Сирота розповів: розсаду слід висаджувати мінімум на 10 сантиметрів глибини, адже 5 сантиметрів — це природна мульча, а шар землі, багатий на поживні речовини знаходиться на глибині 20 сантиметрів.



"Для того, щоб знати, як посадити помідора, треба знати його будову. Він складається з кореня, листочка стебла, і я ще називаю горла і чуба. При посадці помідора однозначно два листочки нижніх ми знищуємо, можна навіть третього він лишнім буде", — зазначив господар.



Зі слів 66-річного лучанина, висаджувати розсаду томатів можна в землю, яку перекопали, удобрили та підготували ще з осені.Він додав, що перекопувати ділянку під овочі можна раз на рік чи один раз на три роки, якщо передбачається внесення таких добрив як компост, гній, перегній.



"Зволожене міжряддя спушується. Я приміняю той спосіб, що називається "безотвальної обработки" землі:



Цьогоріч у Юрія Сироти є 54 сорти помідорів: 22 сорти районовані та 32 нових сорти, де є 12 нових сортів томатів "Гном".



"У цьому році я взяв 12 сортів "Гном", про які мало хто знає, що це за помідори. Це помідор, який не потребує такого догляду, як звичайний помідор. Він чималенький, потребує пасинкування. У сам себе формує", — сказав лучанин.



Часте підживлювання томатів, говорить лучанин, шкодить майбутньому врожаю: усі поживні речовини замість плодів "йдуть" у листя.



"Коли його (томат — ред.) часто будете підживлювати, він буде штабний, великий, зелений, жирний, урожаю не дасть. Підживка помідорів: зацвіла кисть нижня — підлив, зав’язалася — підлив, дозріла кисть підлив і достатньо. Підливається помідор до літра під рослинку", — сказав господар.



Кущів томатів у випадку необхідності, зазначив 66-річний чоловік, потрібно оприскувати від фітофтори — захворювання садових культур.



"Я беру старий, дедовский препарат — це бордоська суміш: 100 г мідного купоросу, 100 г негашеного вапна, змішав, зробив. Помідор кропити, не можна його ходити й фарбувати. Окроплювати його треба по землі і старатися, щоб воно попало під листочок", — сказав лучанин.



Юрій Сирота додав, що найголовніша "заповідь" для томатів — це мульча, котра не лише покращує якості ґрунту, а й захищає плоди до їхнього повного дозрівання.



"Якщо замульчувати помідор, то фітофтора, грибки, спори фітофтори практично не пробивають мульчі. Вони піднімаються в мульчу і там гинуть", — додав лучанин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Майже 30 років лучанинзаймається вирощуванням помідорів. Цього року на своїй ділянці господар висадив 54 сорти томатів. Суспільному 66-річний чоловік розповів про основні помилки, які роблять люди при вирощуванні помідорів, та невибагливі сорти томатів, які ще не здобули популярності на Волині.Зі слів Юрія Сироти, у теплиці прямокутної форми розміром 5x10 метрів томати вирощує багато років. Перед висадкою в ґрунт розсада має дозріти мінімум впродовж 55 днів. Розповідає: вдається висадити орієнтовно 200 кущів, кожен із яких дає 3-4 кілограми."Для того, щоб виростити помідори, їх треба насамперед любити. Помідорів хватає і закрити, і наїстися, і соків зробити. Приблизно пів тонни помідорчиків можна спокійненько зібрати із такої площі. Щоб був урожай, то він починається із насінинки, насінинку треба відібрати, продезінфікувати", — говорить чоловік.Юрій Сирота розповів: розсаду слід висаджувати мінімум на 10 сантиметрів глибини, адже 5 сантиметрів — це природна мульча, а шар землі, багатий на поживні речовини знаходиться на глибині 20 сантиметрів."Для того, щоб знати, як посадити помідора, треба знати його будову. Він складається з кореня, листочка стебла, і я ще називаю горла і чуба. При посадці помідора однозначно два листочки нижніх ми знищуємо, можна навіть третього він лишнім буде", — зазначив господар.Зі слів 66-річного лучанина, висаджувати розсаду томатів можна в землю, яку перекопали, удобрили та підготували ще з осені.Він додав, що перекопувати ділянку під овочі можна раз на рік чи один раз на три роки, якщо передбачається внесення таких добрив як компост, гній, перегній."Зволожене міжряддя спушується. Я приміняю той спосіб, що називається "безотвальної обработки" землі:Цьогоріч у Юрія Сироти є 54 сорти помідорів: 22 сорти районовані та 32 нових сорти, де є 12 нових сортів томатів "Гном"."У цьому році я взяв 12 сортів "Гном", про які мало хто знає, що це за помідори. Це помідор, який не потребує такого догляду, як звичайний помідор. Він чималенький, потребує пасинкування. У сам себе формує", — сказав лучанин.Часте підживлювання томатів, говорить лучанин, шкодить майбутньому врожаю: усі поживні речовини замість плодів "йдуть" у листя."Коли його (томат — ред.) часто будете підживлювати, він буде штабний, великий, зелений, жирний, урожаю не дасть. Підживка помідорів: зацвіла кисть нижня — підлив, зав’язалася — підлив, дозріла кисть підлив і достатньо. Підливається помідор до літра під рослинку", — сказав господар.Кущів томатів у випадку необхідності, зазначив 66-річний чоловік, потрібно оприскувати від фітофтори — захворювання садових культур."Я беру старий, дедовский препарат — це бордоська суміш: 100 г мідного купоросу, 100 г негашеного вапна, змішав, зробив. Помідор кропити, не можна його ходити й фарбувати. Окроплювати його треба по землі і старатися, щоб воно попало під листочок", — сказав лучанин.Юрій Сирота додав, що найголовніша "заповідь" для томатів — це мульча, котра не лише покращує якості ґрунту, а й захищає плоди до їхнього повного дозрівання."Якщо замульчувати помідор, то фітофтора, грибки, спори фітофтори практично не пробивають мульчі. Вони піднімаються в мульчу і там гинуть", — додав лучанин.

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