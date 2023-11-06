У Луцьку поблизу замку Любарта молодики влаштували масову бійку: подробиці

У Луцьку поблизу замку Любарта молодики влаштували масову бійку: подробиці
У суботу ввечері, 8 червня, поблизу замку Любарта у Луцьку молодики влаштували масову бійку.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали, передає ВСН.

Зі слів очевидців, між компаніями молодих людей розгорівся конфлікт, який згодом переріс у бійку. Наразі причина суперечки невідома.

Попередньо, на місце події приїжджали медики.

Деталі згодом.

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Теги: молодики, бійка, Луцьк
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