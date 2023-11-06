У Луцьку поблизу замку Любарта молодики влаштували масову бійку: подробиці
Сьогодні, 09:45
У суботу ввечері, 8 червня, поблизу замку Любарта у Луцьку молодики влаштували масову бійку.
Про це пишуть місцеві телеграм-канали, передає ВСН.
Зі слів очевидців, між компаніями молодих людей розгорівся конфлікт, який згодом переріс у бійку. Наразі причина суперечки невідома.
Попередньо, на місце події приїжджали медики.
Деталі згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пишуть місцеві телеграм-канали, передає ВСН.
Зі слів очевидців, між компаніями молодих людей розгорівся конфлікт, який згодом переріс у бійку. Наразі причина суперечки невідома.
Попередньо, на місце події приїжджали медики.
Деталі згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Росії вперше вражено новітній Су-57, – ГУР
Сьогодні, 10:47
Відключення світла на Волині 9 червня: оприлюднено графіки
Сьогодні, 10:11
У Луцьку поблизу замку Любарта молодики влаштували масову бійку: подробиці
Сьогодні, 09:45
ЗСУ за добу ліквідували понад 1200 російських військових
Сьогодні, 09:15