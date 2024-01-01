На Волині горіла суха трава

На Волині горіла суха трава
Рятувальники селища Голоби ліквідували загоряння сухої трави.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Вчора, 8 червня, о 18:50 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу сухої трави між селами Кривлин та Рудка Миринська Ковельського району. На місце виклику прибули вогнеборці 21 ДПРП селища Голоби, які підручними засобами та одним водяним стволом о 19:50 зупинили розповсюдження пожежі, а о 20:02 її ліквідували.
На Волині горіла суха трава

Потерпілих немає. Причина пожежі встановлюється.
На Волині горіла суха трава

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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