У полоні 90% українських військових зазнають фізичних або моральних тортур





Про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін з посиланням на «скринінг» — неофіційні розмови з військовополоненими, які повернулися в Україну, передає



Костін зазначив, що колишні військовополонені розповідають: у російському полоні людей піддають різного роду катуванням, нелюдському ставленню, фізичному, зокрема сексуальному, і ментальному насильству.



«Система, яку створила росія, — це система катувань і нелюдського поводження стосовно тих, хто опиняється в їхніх руках — на окупованих територіях або на території рф», — наголосив Костін.



Як зауважила керівниця команди Міжнародного кримінального суду (МКС) в Україні Бренда Голліс, вони не розглядають індивідуальні випадки, а дивляться на «широку картину, яка представляє злочини». Також команда МКС вивчає дії виконавців таких злочинів середнього та вищого рівня, «які підпорядковані конкретним злочинцям».



Нагадаємо, понад 2200 українських захисників визнали потерпілими у провадженнях щодо перебування в російському полоні. Понад 500 з них свідчили про застосування фізичного насильства під час допитів, зокрема про катування електрострумом.



Раніше моніторингова місія ООН опитала 60 українських військовополонених, звільнених цієї зими. Більшість із них розповіли про катування в полоні. Понад половину заявили, що проти них вчиняли сексуальне насильство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До 90% українських військовополонених у російському полоні піддаються фізичним і моральним тортурам.Про це заявив генеральний прокурорз посиланням на «скринінг» — неофіційні розмови з військовополоненими, які повернулися в Україну, передає Громадське Костін зазначив, що колишні військовополонені розповідають: у російському полоні людей піддають різного роду катуванням, нелюдському ставленню, фізичному, зокрема сексуальному, і ментальному насильству.«Система, яку створила росія, — це система катувань і нелюдського поводження стосовно тих, хто опиняється в їхніх руках — на окупованих територіях або на території рф», — наголосив Костін.Як зауважила керівниця команди Міжнародного кримінального суду (МКС) в Україні, вони не розглядають індивідуальні випадки, а дивляться на «широку картину, яка представляє злочини». Також команда МКС вивчає дії виконавців таких злочинів середнього та вищого рівня, «які підпорядковані конкретним злочинцям».Нагадаємо, понад 2200 українських захисників визнали потерпілими у провадженнях щодо перебування в російському полоні. Понад 500 з них свідчили про застосування фізичного насильства під час допитів, зокрема про катування електрострумом.Раніше моніторингова місія ООН опитала 60 українських військовополонених, звільнених цієї зими. Більшість із них розповіли про катування в полоні. Понад половину заявили, що проти них вчиняли сексуальне насильство.

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