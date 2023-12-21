У роботі Telegram стався масштабний збій

У роботі Telegram стався масштабний збій
У роботі Telegram стався масштабний збій. Про це повідомляють користувачі у інших соцмережах, а також українські ЗМІ.

Збій у роботі месенджера стався приблизно між 21:00 та 22:00. Не працюють ані мобільний застосунок, ані десктоп-версія, пише LB.ua.

“Факти” із посиланням на сервіс Downdetector повідомили, що проблеми у месенджері виникли у користувачів з низки країн, зокрема з України, Швеції, Албанії, Литви, Лівану, Польщі, Португалії, Угорщини, Болгарії та інших.

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Теги: Телеграм, збій
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